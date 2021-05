Upokorzyć belfrów. Trzeba się było PiS-owi nie stawiać

Jak PiS zechce, to co roku będzie dokładał belfrom dwie godziny do pensum. I co na to poradzicie? Minister Czarnek prowokuje ZNP do sprzeciwu, bo jest pewny bezsilności związkowców. Nie mają żadnego asa w rękawie.

Status zawodowy pracowników pedagogicznych w placówkach oświatowych określa Karta Nauczyciela. Jest to dokument skomplikowany i niejasny niczym Pismo święte, każdy więc znajduje w nim, co chce. Wszystko zależy od interpretacji, wiary oraz dobrej bądź złej woli człowieka. Inaczej rozumie Kartę dyrektor szkoły, inaczej nauczyciel, a jeszcze inaczej osoba niezwiązana z oświatą. Jedni więc czytają z niesmakiem, że praca nauczyciela wynosi 18 godzin tygodniowo, tj. mniej niż cztery dziennie.