Dezinformacja. Nie trzeba być trollem, by rozsiewać fake newsy

Od momentu inwazji Rosji na Ukrainę w sieci pojawiło się więcej kont, które z premedytacją publikują zmanipulowane informacje – mówi Piotr Konieczny z portalu niebezpiecznik.pl.

AGNIESZKA GIERCZAK-CYWIŃSKA: Czy w ostatnim czasie obserwujecie zwiększony poziom dezinformacji czy innych niepokojących zjawisk w polskiej sieci?

PAWEŁ KONIECZNY: Zdecydowanie tak. Od momentu inwazji Rosji na Ukrainę w sieci pojawiło się więcej kont, które świadomie i z premedytacją publikują zmanipulowane informacje. Głównie dotyczy to rzekomych ataków i wycieków. Ale nie są to tylko sterowane przez rosyjski rząd boty. To także tzw. użyteczni idioci – Polacy, którzy amplifikują zmanipulowane informacje, publikując je ze swoich kont, bo wcześniej zostali przekonani do tych racji np. przez jakiś propagandowy film na YouTube, program telewizyjny czy inny przekaz.

Nie trzeba być trollem, żeby się pomylić

Czy jesteśmy sami w stanie rozpoznać fejkowe informacje w sieci?

Trzeba niestety włożyć w to trochę pracy, a przede wszystkim weryfikować wszystko, bo nawet znane tytuły prasowe potrafią dziś opublikować nierzetelny artykuł, bazując na niesprawdzonym „twitnięciu”. Aby rozpoznać, czy dana informacja jest prawdziwa, powinniśmy odrzucić wszelkie opinie i skupić się na faktach, a następnie spróbować te fakty niezależnie potwierdzić.

Niestety, w zależności od rodzaju informacji sposoby tego niezależnego potwierdzania mocno różnią się od siebie, a nierzadko wymagają umiejętności technicznych. Przykładowo załóżmy, że artykuł dotyczy incydentu na pokładzie samolotu ­– na zdjęciu pokazano, jak obsługa obezwładniła jednego z pasażerów. W takiej sytuacji należałoby ustalić, co to za linia lotnicza i który dokładnie lot (jeśli nie ma takich danych w artykule, można spróbować wywnioskować to np. z fotografii dokumentującej rzekome zajście, ustalając linię po wyglądzie stewardess, a model samolotu po wyglądzie kabiny). Potem należałoby sprawdzić, czy taki lot faktycznie się odbył danego dnia oraz czy bohaterowie wydarzenia na swoich profilach w mediach społecznościowych sugerowali przed incydentem, że np. są na lotnisku. Jeśli dane bohaterów nie zostały podane, ale na dokumentacji fotograficznej widać ich twarze, profile w mediach społecznościowych można ustalić, korzystając z funkcji wyszukiwania twarzą, na co pozwala kilka serwisów.

Szczególną ostrożność należy zachować, jeśli źródłem „newsa” jest wpis na social mediach. Wielokrotnie zdarzało się, że autor wpisu nie przekazał pełnego opisu wydarzenia, co niekoniecznie wynika z faktu, że jest tzw. trollem. Po prostu pominął niewygodne dla siebie, acz kluczowe dla interpretacji sytuacji fakty.

Prawdziwy troll ma krótką przeszłość

Załóżmy, że ktoś z premedytacją chce rozsiać fałszywe informacje w mediach społecznościowych. Wobec jakich kont powinniśmy być szczególnie ostrożni? Czymś się wyróżniają?

Weryfikację tego, czy ktoś jest trollem, należy zacząć od sprawdzenia, od jak dawna ma konto na danej platformie i co publikował na niej wcześniej, jaka była jego aktywność. Trolle to często konta bardzo młode lub starsze, ale aktywne sporadycznie tylko w jednym temacie. Jeśli na zdjęciu profilowym jest twarz, znów można sięgnąć do wyszukiwarki obrazków, sprawdzając, czy przypadkiem ktoś nie pożyczył sobie cudzej lub nie wygenerował jej na stronie typu thispersondoesnotexist.com.

Bardziej zaawansowane osoby mogą sprawdzić czasy postowania nowych wpisów czy to, co jest z konta lajkowane, oraz przeanalizować siatkę powiązań (kogo śledzi konto, przez kogo jest śledzone) wraz z treściami na powiązanych kontach. Zajmuje to sporo czasu i nierzadko wymaga użycia specjalistycznych narzędzi, ale takie analizy popłacają. Bardzo łatwo można namierzyć tematyczną siatkę trolli. Nam udało się to w 2020 r., kiedy zdemaskowaliśmy fałszywe konta wykorzystane do promocji przekazu Ministerstwa Cyfryzacji dotyczącego aplikacji Stop COVID.

Trolle zawsze są ze sobą powiązane?

Nie, niektóre trolle nie są ze sobą powiązane, mimo iż biorą udział w tej samej akcji dezinformacji. Takie konta najczęściej wykrywa się, przeszukując platformę pod kątem fragmentów wypowiedzi i znajdując inne profile, które słowo w słowo powtarzały te same argumenty.

Zdecydowanie większe możliwości rozpoznania trolli mają same platformy, które po prostu posiadają więcej danych: widzą adresy IP użytkowników czy podane przez nich maile lub numery telefonów. Zewnętrzni analitycy nie mogą korzystać z tych sygnałów do namierzania powiązanych kont. Przynajmniej do czasu, kiedy z danego serwisu nie wyciekną dane. Wtedy powiązane konta można odkryć właśnie po współdzieleniu takich danych jak adresy IP logowań, numery telefonów czy nawet takie same hasła.

Polska nie jest na liście priorytetów Rosji

Co robić, gdy natrafiamy na wpisy dezinformacyjne? Jest sens zgłaszać np. Facebookowi, jeśli Tomek09384 twierdzi, że Ukraińcy „chcą zrobić nam drugi Wołyń”?

Wszelkie podejrzane konta warto zgłaszać przez mechanizmy raportowania obecne na danej platformie albo do odpowiednich organizacji – w Polsce będzie to NASK (informacje@nask.pl).

Jak się zabezpieczyć przed cyberatakami z Rosji? Czy Jan Kowalski, niepracujący w ważnej rządowej instytucji czy banku, ma się czego bać?

W tym momencie nie ma informacji, żeby Polska była na liście priorytetów Rosji, ale w każdej chwili może się to zmienić m.in. w związku z naszym zaangażowaniem w pomoc Ukrainie. Wprowadzony 21 lutego stopień alarmowy CHARLIE-CRP oznacza, że krytyczna infrastruktura jest lepiej strzeżona niż dotychczas. To na jej destabilizacji hakerom zależy najbardziej, bo jednym uderzeniem są w stanie zaszkodzić wielu osobom. Ale to nie wyklucza ataków skierowanych na poszczególnych internautów. Najważniejszymi krokami, które umożliwią podniesienie naszego cyberbezpieczeństwa, jest korzystanie z menedżera haseł i wszędzie tam, gdzie to możliwe, włączenie dwuskładnikowego uwierzytelniania (najlepiej z zastosowaniem klucza U2F). Stosowanie w wielu miejscach tego samego hasła sprawiło, że twoje dane zapewne już dawno wyciekły. Menedżer haseł wygeneruje i zapamięta długie i skomplikowane hasła, zsynchronizuje je na różnych urządzeniach (np. komputerze i smartfonie), więc sami nie będziemy musieli ich pamiętać, a będziemy bezpieczniejsi.

Jak państwa współpracują i ostrzegają się przed potencjalnymi cyberatakami? Mają dostęp do danych innych państw?

Odpowiednie zespoły zajmujące się cyberbezpieczeństwem w różnych krajach regularnie wymieniają się danymi. Część informacji jest publiczna i odgrywa rolę ostrzeżenia, z którego skorzystać może każdy, ale wiele informacji jest wymienianych prywatnie, wśród firm i organizacji, na które mogą one mieć wpływ.

Czy akcje Anonymousa czy innych oddolnych grup atakujących Rosję mogą realnie jej zaszkodzić?

Mogą, ale mogą też zaszkodzić przeciwnikom Rosji. Nieskoordynowane, samozwańcze ataki mogą spowodować, że choć uda się na chwilę włamać np. na serwer jakiejś rosyjskiej instytucji rządowej, to po odtrąbieniu sukcesu i okrzykach „zhackowaliśmy ich” ta instytucja tak posprząta po ataku, że usunie ze swojej sieci także oprogramowanie szpiegowskie, które już kilka miesięcy temu zostało wprowadzone do jej sieci przez służby ukraińskie. Efekt? Anonymous czy inna grupa odtrąbi sukces medialny, ale to będzie tylko pozorny sukces, bo jego konsekwencją jest tak naprawdę poważna strata – zamknięcie dostępu do źródła informacji na temat działań przeciwnika.

Piotr Konieczny – szef zespołu bezpieczeństwa na portalu niebezpiecznik.pl.