Kaczyński z Kownackim dworują z dzietności. To więcej niż przemoc

Prezes Jarosław Kaczyński uczcił kolejną rocznicę oddania Polkom praw wyborczych, wypadającą 28 listopada. Niemal dokładnie 104 lata potem wyskoczył z bon motem o „dających w szyję” młodych Polkach. Nieodpowiedzialnych, wymigujących się od „naturalnej” roli matki. Winnych kryzysowi demograficznemu.

W komentarzach znać było m.in. strach. Publiczność na zamkniętym spotkaniu dla zwolenników PiS w Ełku klaskałaby z równym entuzjazmem, gdyby prezes puszczał bańki nosem, ale dla wielu w Polsce jest oczywiste, że ów lekceważący, pogardliwy stosunek do kobiet pobrzmiewający w głośnej wypowiedzi stał najpierw za uniemożliwianiem kobietom zakupienia tabletek „dzień po” w aptekach, a potem za lekceważeniem ich życia w wyroku Trybunału Julii Przyłębskiej.

Wypowiedź prezesa PiS była zresztą szeroko komentowana na świecie; napisał o niej m.in. „The Washington Post”, włoskie „Vanity Fair”, turecka „Sözcü Gazetesi”, australijski dziennik „The Brisbane Times”, a nawet jamajska gazeta „Jamaica Observer”.

PiS grzebie w traumie

Więc co dalej? Wielu poczuło się dotkniętych osobiście. Już co czwarta para ma problem z poczęciem dziecka i będzie ich coraz więcej. Kilkanaście lat temu Polska była stolicą europejskiego in vitro. Świetny poziom, wysoka skuteczność, znośne ceny. Mnożące się lokalne i rządowe programy wsparcia finansowego dla par, które zdecydowały się spróbować tej skutecznej, a często jedynej metody. Rząd PiS zamknął to wszystko na życzenie Kościoła, a zmiany w prawie, dyktowane przez konserwatywnych polityków, poważnie ograniczyły skuteczność nawet tego, co wciąż jest. Dla kogoś, kto lata poświęcił na starania o dziecko, a go nie doczekał, wypowiedzi takie jak ełcka to nawet więcej niż przemoc. To już grzebanie w traumie. Okrucieństwo.

Wielu poczuło się zaniepokojonych, że w środku największego kryzysu od dekad, u progu zimy, którą wielu ledwo przetrwa – i która z pewnością zbierze wielkie żniwo ofiar niedogrzanych domów i pustych lodówek – samozwańczy Naczelnik dworuje sobie w najlepsze, zadowolony z siebie, jakby nie miał pojęcia, co się dzieje wokół. Lecąca w dół dzietność to dla większości z nas wciąż problem hipotetyczny; może nie będzie komu pracować na emerytury, ale przecież nie dzisiaj. Zima za pasem jest teraz. Ceny paliw, inflacja, zamykające się jedna po drugiej firmy – to już powód wielkiej społecznej frustracji, która może wysadzić z siodeł rządzących.

Kownacki podpiął się pod prezesa

Wśród zaniepokojonych odlotowym poczuciem humoru prezesa są również oddani, dyspozycyjni i „życzliwi” wobec partii pracownicy administracji, spółek rządowych, posad obsadzanych znajomymi królika. Kolejna wygrana w wyborach to ich być albo nie być, a oni tracą pewność, dokąd wiezie ich łódź, na którą wykupili bilet – być może w jedną stronę.

Ale nie wszyscy zauważyli już przeciwskuteczność prezesowskiej postawy. Obśmiać, obrazić, wskazać winnego, pokazać „zdrową chłopską mądrość” w miejsce „miejskiego mędrkowania” przypisywanego adwersarzom – to w końcu był sposób na wygranie wyborów. Pod poczucie humoru Naczelnika podpiął się np. Bartosz Kownacki z PiS, ogłaszając w telewizji, że dzietność wzrośnie, gdy zaczną się mistrzostwa, a Lewandowski strzeli parę goli. Odpowiedziała zaraz żona piłkarza, strzelając mu parę goli. A jej zasięgi na Instagramie są, tak się składa, większe niż oglądalność telewizji publicznej. Lecąca i na szyję, i na łeb. Jak dzietność.