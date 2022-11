Wypowiedzi prezesa PiS coraz mocniej przypominają występy pijanego wuja na weselu, który, by utrzymać zainteresowanie widowni, sięga po sprośności i rzekome „perwersje”. Tyle że za rechotem wujaszka stoją aluzje do przemocowych rozwiązań politycznych.

Porażka programu 500 plus jako narzędzia demograficznego, a właściwie fiasko całej tzw. polityki prorodzinnej PiS, stały się oczywistością. Stopa dzietności w 2021 r. znów zjechała poniżej 1,4 i wyniosła 1,38 dziecka na każdą obywatelkę Polski w wieku rozrodczym.

Jednak zamiast zrobić trzy kroki w tył i skorygować swoje metody, Prawo i Sprawiedliwość gorączkowo szuka kolejnych „winnych”. Tym razem padło na… młode imprezowiczki. W sobotę, podczas „motywacyjnej” wizyty w strukturach partyjnych w Ełku prezes na pytanie o „politykę rodzinną” odpowiedział z wujowskim rechotem: „Jeśli się utrzyma taki stan, że do 25. roku dziewczęta piją tyle samo, co ich rówieśnicy, to dzieci nie będzie. (…) kobieta też musi dojrzeć, żeby być dobrą matką, ale jak do 25. roku daje w szyję – to trochę żartuję – ale to nie jest dobry prognostyk w tych sprawach”.

Wypowiedź Kaczyńskiego obiegła internet, po tym jak nagranie spopularyzował w mediach społecznościowych „Tygodnik NIE”.

Cabaret macabre prezesa PiS

Objazdy Kaczyńskiego po Polsce muszą wśród wyższych funkcjonariuszy Prawa i Sprawiedliwości budzić poważny ból głowy. Cabaret macabre prezesa coraz mocniej przypomina występy pijanego wuja na weselu, który, by utrzymać zainteresowanie widowni, sięga po sprośności i rzekome „perwersje”. W czerwcu we Włocławku dworował z korekty płci: „każdy z nas może w pewnym momencie powiedzieć, że do godziny – jest w tej chwili wpół do szóstej – byłem mężczyzną, a teraz jestem kobietą… Lewica uważa, że tak powinno być i należy tego przestrzegać. Mój szef, moja koleżanka czy kolega powinni się do mnie zwracać tym razem w formie żeńskiej. Można mieć takie poglądy, dziwne co prawda, ja bym to badał… ”.

Problem w tym, że za rechotem wujaszka zawsze stoją pogróżki ferowane z pozycji strażnika heteronormy. Heteronorma czy heteronormatywność to przekonanie, że wszyscy powinni być albo mężczyznami, albo kobietami, zakochiwać się w przedstawicielach płci przeciwnej, a przede wszystkim – bez grymasów pełnić przypisane do swojej płci role, gdyż na tym opierają się stabilizacja i porządek społeczny. Kobiety powinny być „grzeczne”, posłuszne mężowi i rodzić dzieci. Mężczyźni powinni być władczy, dużo zarabiać, a w razie czego umieć przywrócić „porządek” odpowiednio dozowaną przemocą. Kto się z tym nie zgadza, stwarza zagrożenie dla społeczeństwa i albo powinien „iść do lekarza”, jak osoby z dysforią płciową i lewica (czerwcowe wystąpienie we Włocławku), albo ściąga na siebie los straszliwy (alkoholizm kobiet – listopadowy występ w Ełku).

W obu przypadkach prezes czynił aluzje do przemocowych rozwiązań politycznych, które partia mogłaby wdrożyć po wygranych wyborach. O wysyłaniu osób niepasujących do oficjalnego wzorca do „psychuszki” pamiętamy z czasów Związku Radzieckiego. Młot na pijące kobiety to jednak już współczesny repertuar – jeden z turbokonserwatywnych projektów ustaw mających ograniczać prawa reprodukcyjne oddawał służbom możliwość interweniowania przy podejrzeniu, że kobieta w ciąży szkodzi płodowi, np. pijąc alkohol. Problem w tym, że w pierwszych miesiącach ciąży na pierwszy rzut oka nie widać, więc każda kobieta w wieku reprodukcyjnym i z napojem wyskokowym w ręku potencjalnie narażałaby się na wizytę na komendzie i przymusowy test ciążowy, żeby sprawdzić, czy aby nie popełnia przestępstwa.

Przepis na bombę demograficzną

Co najciekawsze, prezes Kaczyński w gruncie rzeczy sięga po niemal te same klisze, którymi co bardziej zatwardziali liberałowie starali się zwalczać program 500 plus – czyli rozpijanie społeczeństwa. Młodzi rodzice nie powinni byli otrzymywać dodatku, bo jakoby wydaliby te pieniądze na alkohol. Dzisiaj fiasko programu też tłumaczy się alkoholizmem, tyle że niejako uprzedzającym…

Tymczasem, o ile program 500 plus jako narzędzie socjalne wspierające rodziców odniósł niekwestionowany sukces, nie miał szansy zadziałać jako czynnik stymulujący demografię. Polskie społeczeństwo, podobnie jak wiele innych, boryka się bowiem z niską dzietnością nie dlatego, że brakuje pieniędzy ani nawet mieszkań (przypomnijmy, w jakich warunkach dostępności mieszkań nastąpił boom demograficzny z początku lat 80.), ale dlatego że doświadczamy ostrej formy kryzysu troski. Wynagrodzenia dla wykonujących zawody opiekuńcze plasują ich na skraju ubóstwa, rodzinne formy opieki od lat są zaniedbywane, państwo nie rozwija opieki społecznej, a instytucje, które mogłyby wspierać opiekunów w łączeniu troski nad podopiecznymi i pracy zarobkowej, po prostu nie istnieją.

Do tego dodajmy absolutny upór rządzących przy powstrzymywaniu jakichkolwiek społecznych zmian w tym, jak rodziny, kobiety i mężczyźni, mogą i powinny lepiej dzielić między sobą brzemię opieki – bo tym właśnie skutkują patriarchalne brewerie ministra Czarnka. Do tego brak waloryzacji progów i koszmarna polityka państwa wobec opiekunów osób z niepełnosprawnościami. Nie wspominając nawet o barbarzyńskim zlikwidowaniu drugiego wyjątku od zakazu aborcji, co dla wielu kobiet oznacza potworny lęk przed zajściem w ciążę. Tak się właśnie sporządza bombę demograficzną, która pomału rozsadza nasze społeczeństwo. Możemy sobie tylko powiedzieć, że skoro uparcie głosujemy na patriarchalne formacje polityczne i oddajemy stery rządów w państwie takim „wujaszkom”, to w sumie sami na to zasłużyliśmy.