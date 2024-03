Zakaz smartfonów w szkołach? Prościej wysłać uczniów w kosmos. Robi się bardzo groźnie

Szkodliwe dla umysłu – głosi apel Instytutu Spraw Obywatelskich – jest już samo trzymanie telefonu w zasięgu wzroku. Ale moi uczniowie na lekcję wchodzą już z nim w ręku. Kładą go na ławce, a gdy proszę, aby schowali, robią to, ale potem nie wiedzą, co ze sobą zrobić. Są zdezorientowani, więc cierpliwie nimi kieruję jak manekinami.

Gdyby zapytać uczniów, jaki przedmiot w szkole uznają za najbardziej interesujący, bezapelacyjnie wygrałby smartfon. Matematyka, język polski czy chemia byłyby na szarym końcu. To nie jest żart, to fakt. Pasją dzieci i młodzieży stały się telefony.

Nawet piłka do gry na boisku, dawniej bardzo pożądana, nie miałaby teraz żadnych szans. Również guma do żucia, znak wyluzowanych nastolatków z poprzedniej epoki, przegrywa tę rywalizację. Gramofon, magnetofon, walkman – przeminęły. Dzisiaj wszystko można mieć w jednym, więc reszta – tak rzeczy, jak i ludzie – wydaje się zbędna. Liczy się tylko smartfon.

Smartfon: najlepszy przyjaciel nastolatka

Telefon jest bezkonkurencyjny: to nie tylko świetne narzędzie rozrywki i doskonałe źródło informacji, ale przede wszystkim najlepszy przyjaciel dziecka, nastolatka i młodego dorosłego. Często przyjaciel jedyny. Jeszcze nigdy ludzkość nie wymyśliła przedmiotu, z którego się nie wyrasta. Kto ma telefon z dostępem do internetu, temu nic więcej nie trzeba.

Każdy – w równym stopniu dziesięciolatek i siedemnastolatek – chciałby mieć dostęp do telefonu nieomal non stop. To przedmiot używany przez małych i dużych uczniów równie chętnie w przestrzeni prywatnej, czyli sam na sam, co w przestrzeni publicznej, na oczach wszystkich. Na lekcji i na przerwie, w klasie i w toalecie. Zawsze jest właściwa pora i wszędzie jest dobre miejsce, aby wziąć telefon do ręki. Koledzy i koleżanki drażnią i denerwują, przyjaciele zaczynają męczyć, tylko smartfon nie jest ani nudny, ani uciążliwy. Ideał.

Sięgnięcie po aparat często nie jest intencjonalne, to w wielu przypadkach odruch. Telefon w ręku bądź chociaż w zasięgu wzroku zwiększa u nastolatków poczucie komfortu, daje wrażenie bezpieczeństwa i przekonanie o własnej sprawczości. Mam smartfon, więc wszystko mogę. Wszystko też mi wolno. Odebrać uczniom telefon – to jak złamać im nogę i uciąć rękę. Będą kalekami.

Wielkie zadanie wychowawcze

Instytut Spraw Obywatelskich (ISO) z całą powagą apeluje w liście otwartym do ministerstw edukacji i cyfryzacji o wydanie już od 1 września zakazu używania telefonów w szkołach i wprowadzenie do programu wychowawczego zasad higieny cyfrowej. Ministrowie jeszcze nie odpowiedzieli. Nie lekceważą apelu, mają raczej świadomość powagi decyzji. Zakazać telefonów to nie to samo, co zakazać żucia gumy na lekcjach.

ISO twierdzi, że tak jak trzeba nauczyć dzieci dbać o czystość ciała, tak samo należy je wdrożyć do dbania o higienę umysłu, czego niezbędnym elementem jest oderwanie się od telefonu i innych urządzeń elektronicznych na znacznie dłużej niż krótką chwilę. Najlepiej na cały czas przebywania w szkole, czyli od 8 do 15 przez pięć dni w tygodniu. Byłoby to wielkie zadanie wychowawcze nie tylko na najbliższy rok szkolny. Może wręcz na dekadę. Czy nauczyciele są gotowi do tego dzieła?

Szkodliwe dla umysłu – głosi apel – jest już samo trzymanie telefonu w zasięgu wzroku, funkcjonowanie w ciągłym oczekiwaniu na wiadomość czy poszukiwanie okazji, aby z niego skorzystać. Należy jak najszybciej przerwać tę niezdrową więź dzieci ze smartfonem. Trudno, że zakaz wywoła powszechną złość, płacz, napady paniki jak to po stracie „przyjaciela” oraz liczne próby obejścia zakazu. Trzeba dla dobra dzieci wprowadzić ten zakaz.

Odstaw telefon, zmień buty

To wyjątkowo trudne zadanie, gdyż uczniowie wykazują już objawy uzależnienia. Dlatego potrzebna jest bezzwłoczna reakcja nauczycieli i dobry pomysł, jak odkleić młodzież od telefonu. Prośbą czy groźbą niewiele da się zrobić, na pomoc rodziców też raczej nie można liczyć. W wielu domach nie ma żadnych zasad korzystania z urządzeń elektronicznych. Rodzice, o ile w ogóle dostrzegają problem, również nie mają pomysłu, jak oderwać swoje dziecko od „najlepszego przyjaciela”. Niejeden dorosły uważa to za niewykonalne. Prędzej wyślemy dzieci w kosmos, niż pozbawimy je dostępu do smartfonów.

Wprowadzenie zasad higieny cyfrowej w placówkach oświatowych to nie jest widzimisię jednej przewrażliwionej organizacji społecznej, podobne sygnały płyną z wielu krajów, m.in. z Francji, Grecji, Portugalii i Włoch. Od 1 stycznia w holenderskich szkołach obowiązuje zakaz używania smartfonów. W lipcu ubiegłego roku UNESCO zarekomendowało wprowadzenie globalnego zakazu używania smartfonów w szkołach. Nie chodzi tylko o negatywny wpływ ciągłego wpatrywania się w ekran na zdrowie, zdolność koncentracji i stabilność emocjonalną. Chodzi również o to, że nauczyciele nie radzą sobie z cyberprzemocą dzieci wobec dzieci. W szkołach zrobiło się bardziej niebezpiecznie właśnie z tego powodu, że uczniowie korzystają z telefonów.

Polskie placówki już dawno temu wprowadziłyby zakaz (tak robią chociażby harcerze na obozach, choć też z różnym skutkiem), gdyby nie uparta postawa uczniów, że nauczyciele powinni dawać dobry przykład. Czasy, kiedy dorośli kierowali się zasadą, że „co wolno wojewodzie, to nie tobie, samochodzie (czyli dziecku)”, przeminęły. Jeżeli ciągły dostęp do smartfonu jest szkodliwy, sprzyja przestępczym praktykom, zmniejsza bezpieczeństwo na terenie szkoły, to jest taki dla wszystkich, nie tylko dla dzieci. Uczniowie, szczególnie nastoletni, domagają się równego traktowania.

Dlatego np. w wielu liceach przestano zmuszać uczniów do zmiany obuwia. Młodzież bowiem żądała, aby nauczyciele również mieli buty na zmianę. Pedagodzy woleli odpuścić nakaz, niż podporządkować się zasadzie, że prawo powinno być równe dla wszystkich. Z telefonami może być podobnie. Jeżeli uczniowie będą się domagać, aby nauczyciele również przestrzegali tego zakazu, trzeba będzie z niego zrezygnować. Nauczyciele są bowiem jeszcze bardziej przyklejeni do telefonów niż młodzież.

Nauczyciele zrobili się strasznie niecierpliwi

Wystarczy przyjść na posiedzenie rady pedagogicznej, aby się przekonać, jak to wygląda. Dyrektor mówi, a nauczyciele – kubek w kubek jak uczniowie na lekcjach – jednym okiem patrzą na szefa, drugim na telefon. Jeśli ktoś tak się nie zachowuje, to tylko dlatego, że właśnie sprawdza kartkówki. Ale nawet w takiej sytuacji telefon musi leżeć obok, na wszelki wypadek, gdyby zaszła pilna potrzeba przeczytania bądź wysłania wiadomości. Każdy coś robi, najczęściej w telefonie, inaczej nie wytrzymałby tej wielogodzinnej nasiadówki po lekcjach.

Nie ma już na świecie ludzi, którzy potrafią słuchać, jak ktoś mówi, i niczym innym się nie zajmować. Nauczyciele też zrobili się strasznie niecierpliwi, my również nie możemy się skupić na słowach drugiego człowieka. Dawniej osoby najbardziej pobudzone rysowały coś w zeszycie, a dzisiaj mamy do odstresowania i na uspokojenie telefon. Zresztą ludzi niepobudzonych już nie ma. Stoicki spokój to mit.

Kiedy zaczyna nas nosić, bo dyrektor przynudza, zaglądamy do telefonu i czujemy ulgę. Po paru takich spotkaniach z góry wiemy, że nie wydarzy się nic ciekawego, dlatego profilaktycznie bierzemy do ręki telefon i trzymamy go jak talizman. Dyrektor coś mówi, my słyszymy jak przez mgłę. Ja zwykle czytam w smartfonie, na co warto iść do teatru albo jaką książkę przeczytać. Tylko na posiedzeniu rady pedagogicznej mam na to czas, normalnie jestem bardzo zajęty.

Moi uczniowie są tacy sami. Na lekcję wchodzą już z telefonem w ręku. Kładą go przed sobą na ławce, a gdy proszę, aby schowali, robią to, ale potem nie wiedzą, co ze sobą zrobić. Są zdezorientowani, więc cierpliwie nimi kieruję jak manekinami. Proszę wyjąć zeszyt. Dziękuję. Proszę wyjąć podręcznik. Dziękuję. Wyjmijcie też długopisy, mogą wam się przydać.

Dla uczniów to będzie jak żałoba

Mówię do licealistów jak do małych dzieci, tymi poleceniami staram się sprowadzić ich na ziemię. Choć nie mają już telefonów w rękach, to myślami są wciąż przy nich. Niektórzy odruchowo, gdy proszę o wyjęcie zeszytu, wyjmują smartfon. Cierpliwie proszę, aby schowali, a oni dziwią się, o co mi chodzi, przecież mają go w torbie. Patrzą na ręce i są w szoku, że zamiast zeszytu trzymają telefon. Jak to się mogło stać? W pełni rozumiem ich zdziwienie, gdyż zachowuję się podobnie. Jak policjant poprosił mnie o prawo jazdy, byłem gotów podać mu telefon. W ostatniej chwili się zorientowałem.

Wprowadziłem w jednej klasie na próbę całkowity zakaz korzystania z telefonów, brania ich do ręki, a nawet patrzenia. Mają być absolutnie poza zasięgiem wzroku, schowane głęboko w torbie, a torba odsunięta tak daleko, żeby nie dało się do niej sięgnąć bez wstawania. Uczniowie przestrzegają zakazu, ale gdy tylko lekcja zbliża się ku końcowi, kręcą się i wiercą, nie mogąc doczekać się tej chwili, kiedy będą mieli prawo wziąć swojego „przyjaciela” w ramiona. Mają 17 lat.

Gdy rozbrzmiewa dzwonek na przerwę, krzyczą, aby podać im telefon. Albo sami biegną do torby i szybkimi ruchami wygarniają aparat spośród innych przedmiotów. Tylko on się przecież liczy. A potem robią to, co naprawdę jest dla nich ważne. Zapominają o całym świecie. Całym sobą są w telefonie. Mam pełną świadomość, że lekcja jest dla uczniów jedynie przerwą w korzystaniu ze smartfonu. Gdybym nie wprowadził tego zakazu, korzystaliby z niego non stop. Niekoniecznie wysyłając czy odbierając SMS-y albo czytając czy pisząc maile. Nieraz wystarczy im na telefon popatrzeć, aby zobaczyć, jaką pokazuje godzinę. Albo ocenić dotykiem, czy się bateria nie grzeje. Nawet to przynosi ulgę w uzależnieniu.

Ostatnio uczennica poprosiła na lekcji, abym podał, która jest godzina, gdyż sama nie może sprawdzić w telefonie. Powiedziała to z takim smutkiem w głosie, jakby umarł ktoś bliski. Jeżeli naprawdę uda się przekonać Barbarę Nowacką i Krzysztofa Gawkowskiego do zakazania smartfonów, będzie w szkołach tak, jakby ogłoszono powszechną żałobę. Zabrano nam telefon, umarł nasz jedyny przyjaciel, zabito go. Już go nie ma! Jak mamy teraz żyć? Przecież nie istnieje nic w zamian! Strach pomyśleć, do czego ta żałoba po śmierci telefonu mogłaby doprowadzić. Może lepiej się o tym nie przekonywać.