Miało być ćwierć miliarda na monitoring jezior i rzek. Wszystko poszło w gwizdek. PiS nas tak urządził

Umowa za 250 mln zł na monitoring zagrożeń jezior i rzek, w tym Odry, została zablokowana, do prokuratury trafi zawiadomienie o przestępstwie. Ministerstwo Klimatu potwierdza nasze ustalenia w tej sprawie.

Umowa została podpisana za rządów PiS bez podstawy prawnej, zamiast konkretów roi się w niej od ogólników, nie wiadomo, jaki ma być finalny efekt ekologiczny – do takich wniosków doszło nowe szefostwo Ministerstwa Klimatu i Środowiska. – Pewne jest tylko, że budżet państwa ma to kosztować ćwierć miliarda złotych, z czego 52 mln zł już wydano, a wykonawca do tej pory nie rozliczył tej kwoty – mówi POLITYCE wiceministra Urszula Zielińska. W jej ocenie umowa w takim kształcie i trybie nigdy nie powinna zostać zawarta, cały projekt określa mianem „mętnej wody”. Z kolei Gabriela Lenartowicz z KO po kontroli poselskiej dostrzega analogie z nadużyciami w Funduszu Sprawiedliwości. – Lekką ręką umówiono się na ćwierć miliarda publicznych pieniędzy dla z góry wytypowanego beneficjenta za coś bliżej nieokreślonego. Widać jednak więcej sprytu, by – wzorem doktryny Horały – jak kraść, to zgodnie z procedurami.

Między Kowalczykiem a Moskwą