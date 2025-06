Ocena z religii: liczyć do średniej czy nie? MEN namieszał. Dzieci patrzą i się za was wstydzą!

Bardzo źle się stało, że Barbara Nowacka w sprawie obecności religii w szkole stosuje półśrodki. Należało zrobić wszystko, aby usunąć ten przedmiot ze szkół. Zawalczyć o porządną zmianę.

W trudnej sytuacji znaleźli się dyrektorzy szkół i nauczyciele, którzy chcą zgodnie z prawem promować uczniów. Prawo to jest bowiem sprzeczne. Według rozporządzenia MEN, obowiązującego od 1 września 2024 r., oceny z religii lub etyki nie wlicza się do średniej i nie ma ona wpływu na promocję z wyróżnieniem. Natomiast według orzeczenia tzw. Trybunału Konstytucyjnego z 22 maja ocena z religii lub etyki powinna być liczona do średniej, gdyż rozporządzenie MEN jest niezgodne z konstytucją.

Nauczyciele mają wybrać

Dyrektorzy uznali, że skoro prawo jest sprzeczne, nauczyciele powinni wybrać – zgodnie z zasadą pedagogiczną – wersję najkorzystniejszą dla ucznia. Tak też podpowiadali prawnicy: nie ma jasności, wolna wola. Gdy politycy się kłócą, w tym wypadku ministerstwo z upolitycznionym TK, pedagodzy kierują się dobrem ucznia. Niech się politycy spierają, my troszczymy się o młodzież. Ponieważ oceny z religii i etyki są zwykle najwyższe, same szóstki i piątki, należy je liczyć do średniej, dzięki temu więcej dzieci otrzyma świadectwo z biało-czerwonym paskiem. Takie też są najczęściej oczekiwania rodziców, z wyjątkiem tych, którzy wypisali dzieci z religii lub etyki.

Zamiary pedagogów, aby kierować się dobrem dzieci, szybko dotarły do MEN. Katarzyna Lubnauer zareagowała wpisem na platformie X, w którym nakazała dyrektorom respektować rozporządzenie MEN, a orzeczenie TK zlekceważyć. Jedni dyrektorzy przejęli się słowami wiceministry, a inni uznali, że nie mają obowiązku czytać wpisów Lubnauer w internecie ani traktować ich poważnie. Przecież to, co wypisuje na X, nie jest kierowane do pracowników oświaty, lecz do tzw.