Polska szkoła ma być „najlepsza na świecie”. Reforma MEN grozi raczej prowizorką

Reforma edukacji pomija kluczowe filary. To jak przygotowanie nowej siatki połączeń lotniczych bez sprawdzenia, czy mamy czym latać.

Wakacje nie będą nudne. Wciąż mamy zamieszanie wokół prac domowych – najpierw bez żadnych konsultacji ich zakazano, potem zapowiedziano „badanie zasadności” tej decyzji. Procedowany jest także plan zatrudniania w przedszkolach osób bez kwalifikacji pedagogicznych. Powód? Nie ma chętnych do pracy, więc obniża się wymagania. Do tego dochodzą potyczki o religię w szkołach – czy zmiana była konstytucyjna, czy jednak nie.

W takich okolicznościach MEN ogłasza postępy w reformie, która ma być „krocząca” i wchodzić do szkół podstawowych i przedszkoli już od września. W tle – niesłabnąca dyskusja o rekonstrukcji rządu. No więc ogłaszamy kolejne sukcesy resortu. „Po wielu miesiącach pracy możemy z dużą satysfakcją zakomunikować postępy w reformie. Jesteśmy na bardzo zaawansowanym etapie prac, pierwsze jaskółki zmian będą widoczne w szkołach już od września 2025” – oświadczyła Barbara Nowacka podczas konferencji prasowej. W jej przekonaniu „reforma ma uczynić polską szkołę najlepszą na świecie”.

Reforma edukacji na szybko

Zacznijmy od plusów. Do tworzenia podstaw programowych powołano zespoły złożone z praktyków, ekspertów, nauczycieli. Zespoły, nie jeden komitet. To nie jest standard, warto to docenić. Dodatkowo część prac nad podstawami przeniesiono poza gmach ministerstwa, co samo w sobie może dawać nadzieję na większy profesjonalizm i mniejszą polityczną zależność. I jeszcze jeden plus. Niewielki, ale zauważalny: pojawił się profil kompetencji absolwenta.