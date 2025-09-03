Edukacyjna prowizorka. Im mniejsze miasto, tym większy chaos. MEN zamiata kłopoty pod dywan

Barbara Nowacka zwleka z wieloma decyzjami albo też wydaje takie, o których z góry wiadomo, iż zostaną zmienione. Akcja Uczniowska domaga się jej dymisji. W tym chaosie zapewne rodzice niebawem uderzą z pretensjami w nauczycieli.

Pod kierunkiem Barbary Nowackiej MEN pracuje według innego trybu, niż nakazuje organizacja roku szkolnego. Dlatego nauczyciele, uczniowie i rodzice muszą się liczyć z tym, że chociaż 1 września już minął, wiele może się jeszcze zmienić. Nie ma się co przywiązywać do zasad, które obowiązują teraz. To tylko edukacyjna prowizorka.

Dawniej było oczywiste, że nauczyciele w pierwszych dniach września zapoznają uczniów z regułami, które będą obowiązywać w całym roku szkolnym. Są to zasady żelazne i nieomal nienaruszalne. Po to oświata ma długie wakacje, aby porządnie przygotować się do nowego roku szkolnego i po jego rozpoczęciu już nie eksperymentować.

Modyfikacje w trakcie nauki powinny być tylko drobne, natomiast większe dopiero w kolejnym roku szkolnym. Nowacka przyzwyczaja nas do innych reguł: zmiany mogą być wprowadzone w dowolnym momencie. Kręcimy się w szkole jak w kołowrotku. Nauczyciele obawiają się, że podobnie prowizorycznie, wręcz bez ładu i składu, będzie wprowadzana reforma edukacji w 2026 r. Zaczniemy jakimiś zmianami 1 września, a potem ministra zobaczy, co może kontynuować, a z czego powinna się jednak wycofać.

Co z pracami domowymi

W październiku ministra edukacji ma podjąć decyzję w sprawie prac domowych. Prawdopodobnie wycofa się z części zmian, które wprowadziła w kwietniu 2024 r. Nie wiemy jednak, czy prace domowe znowu będą obowiązkowe, czy będą oceniane, czy też MEN wymyśli nowe rozwiązanie. Rzekomo powodem przeciągania decyzji aż na październik jest zbyt powolna ewaluacja przez IBE skutków nauki bez prac domowych.