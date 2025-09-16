Przejdź do treści
Marcin Kołodziejczyk
Społeczeństwo

Narzędzia do rzucania

Zghostowani, czyli jak zrywają ze sobą zetki i alfy

Zrywała długie – dwutygodniowe i miesięczne – związki z chłopakami, których nigdy nie widziała. Zrywała długie – dwutygodniowe i miesięczne – związki z chłopakami, których nigdy nie widziała. Marta Frej
Co to znaczy, gdy twój krasz jest tubylcem socjali, ale nagle zaczyna cię ghostować na wszystkich apkach naraz? To znaczy, że cię banuje, ignoruje. Dawniej mówiono na to: koniec związku uczuciowego.
Arkadiusz ma pomysł na apkę do zrywania z partnerami, którzy nie rokują.Getty Images Arkadiusz ma pomysł na apkę do zrywania z partnerami, którzy nie rokują.

Takie rzeczy doskonale wiedzą wszystkie zetki i starsze alfy. Przeważnie wiedzą o tym także igreki, choć są skłonne obracać sprawę w żart, bo jest im zwyczajnie, po ludzku przykro być ghostowanymi. Iksy są skłonne banować (od ban, zakazywać) krasza (od crush, obiekt westchnień) grubym firewallem, tylko jak się zdenerwują, jednak odczuwają z tego powodu niesmak. Natomiast boomersi nie rozumieją – wśród nich ghostować się nie godzi. Boomer wciąż uważa, że uczciwiej jest ładnie się ubrać, przynieść cięte kwiaty i dać się nazwać gnojkiem offline.

Powyższe opisy dotyczą człowieka współczesności, a konkretnie delikatnej sfery jego życia, zwanej kiedyś miłością.

Zetka Maria

Maria skończyła 17 lat, czyli przynależy do pokolenia Z. Nieznani bliżej ludzie, którzy zajmują się wymyślaniem nazw pokoleniom i przypisywaniem im cech, ustalili, że w 2025 r. zetki mają od 15 do 30 lat. Uchodzą za cyfrowych tubylców – internet jest ich środowiskiem naturalnym, ponieważ z nim dorastali. Mogą nie wiedzieć, jak sobie radzić z emocjami offline, ale online rządzą.

Maria, uczennica trzeciej klasy liceum, zanim dobiła do piętnastki, zdążyła być w kilkunastu związkach z chłopakami. Teraz już się z tego śmieje, ale wtedy była pewna, że związek uczuciowy to dwie osoby piszące do siebie krótkie wiadomości tekstowe w komunikatorach SoMe (social media, socjale). Dochodziło do scen mrożących krew: krasz, częsty i błyskotliwy korespondent onlinowy, ignorował Marię na korytarzach podstawówki.

