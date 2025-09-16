Życie uczuciowe zetek. Oni wiedzą, co to znaczy, gdy twój krasz zaczyna cię ghostować

Co to znaczy, gdy twój krasz jest tubylcem socjali, ale nagle zaczyna cię ghostować na wszystkich apkach naraz? To znaczy, że cię banuje, ignoruje. Dawniej mówiono na to: koniec związku uczuciowego.

Takie rzeczy doskonale wiedzą wszystkie zetki i starsze alfy. Przeważnie wiedzą o tym także igreki, choć są skłonne obracać sprawę w żart, bo jest im zwyczajnie, po ludzku przykro być ghostowanymi. Iksy są skłonne banować (od ban, zakazywać) krasza (od crush, obiekt westchnień) grubym firewallem, tylko jak się zdenerwują, jednak odczuwają z tego powodu niesmak. Natomiast boomersi nie rozumieją – wśród nich ghostować się nie godzi. Boomer wciąż uważa, że uczciwiej jest ładnie się ubrać, przynieść cięte kwiaty i dać się nazwać gnojkiem offline.

Powyższe opisy dotyczą człowieka współczesności, a konkretnie delikatnej sfery jego życia, zwanej kiedyś miłością.

Czytaj też: Pasożyty z patożycia. Kim są celebryci z TikToka i dlaczego młodzi godzinami ich oglądają

Zetka Maria

Maria skończyła 17 lat, czyli przynależy do pokolenia Z. Nieznani bliżej ludzie, którzy zajmują się wymyślaniem nazw pokoleniom i przypisywaniem im cech, ustalili, że w 2025 r. zetki mają od 15 do 30 lat. Uchodzą za cyfrowych tubylców – internet jest ich środowiskiem naturalnym, ponieważ z nim dorastali. Mogą nie wiedzieć, jak sobie radzić z emocjami offline, ale online rządzą.

Maria, uczennica trzeciej klasy liceum, zanim dobiła do piętnastki, zdążyła być w kilkunastu związkach z chłopakami. Teraz już się z tego śmieje, ale wtedy była pewna, że związek uczuciowy to dwie osoby piszące do siebie krótkie wiadomości tekstowe w komunikatorach SoMe (social media, socjale). Dochodziło do scen mrożących krew: krasz, częsty i błyskotliwy korespondent onlinowy, ignorował Marię na korytarzach podstawówki.