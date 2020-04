KE: „Ustawa kagańcowa” łamie prawo Unii. Daje Polsce dwa miesiące

Komisja Europejska rozpoczęła dziś postępowanie przeciwnaruszeniowe w sprawie „ustawy kagańcowej”. Jego finałem może być kolejna skarga na Polskę do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Polskie władze dostały dziś od Komisji Europejskiej dwa miesiące, by odpowiedzieć na zastrzeżenia Brukseli wyrażone w formalnym „wezwaniu do usunięcia uchybienia”, a po kolejnym etapie – jeśli Warszawa nie podporządkuje się rekomendacjom Brukseli – Komisja Europejska może zdecydować o zaskarżeniu Polski do Trybunału Sprawiedliwości UE w Luksemburgu.

Komisja Europejska wytknęła Polsce, że ustawa kagańcowa – łamiąc traktatowe zobowiązania do respektowania niezależności sędziowskiej – zakazuje sędziom badania prawidłowości powołania innych sędziów (to główny cel „ustawy kagańcowej” usiłującej chronić sędziów powoływanych z udzielam neo-KRS), choć takie prawo wynika z orzeczeń TSUE. Ponadto „ustawa kagańcowa” – jak podkreśla w „wezwaniu do usunięcia uchybienia” – poszerza katalog nowych deliktów dyscyplinarnych, co może mieć wpływ na treść orzeczeń, przyznaje Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych wyłączność w sprawach dotyczących niezawisłości sędziowskiej oraz nakazuje sędziom ujawnianie informacji o członkostwie w zrzeszeniach i innych typach działalności pozazawodowej.

– Ta ustawa podważa niezawisłość sędziowską. Wprowadzony przez nią system dyscyplinujący może być użyty do politycznej kontroli nad treścią decyzji sędziowskich. To sprzeczne z prawem UE – powiedziała dziś wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Vera Jourova.

Co z wyborem I Prezesa SN?

Natomiast pewnym rozczarowaniem może być decyzja Komisji Europejskiej, by postępowaniem przeciwnaruszeniowym nie objąć tych przepisów „ustawy kagańcowej”, które dotyczą zmian w systemie wyłaniania I Prezesa Sądu Najwyższego, choć – wedle naszych informacji – rozważano to w służbach prawnych w Brukseli. Komisja Wenecka, czyli niezależna od Unii agenda Rady Europy, w swej styczniowej opinii o „ustawie kagańcowej” wskazała, że te zmiany (powoływanie p.o. I Prezesa SN przez prezydenta kraju oraz radykalne zaniżenie kworum zgromadzenia ogólnego SN przy wskazywaniu kandydatów) uderzają w system równowagi władz oparty na polskiej konstytucji.

Polska dyplomacja już sufluje, że opuszczenie tego elementu przez Komisję Europejską to jej polityczne ustępstwo wobec premiera Mateusza Morawieckiego. Natomiast Jourova tłumaczyła dziś, że chodziło o względy prawne. – Długo na tym dyskutowaliśmy, ale chcieliśmy stać na solidnej podstawie prawnej – odpowiedziała Jourova na pytanie o reformę wyboru I Prezesa SN. Komisja Europejska uznała bowiem, że na bazie prawa UE trudno zająć się tym elementem „ustawy kagańcowej”. Jeden z naszych rozmówców w Komisji Europejskiej tłumaczy, że nieobjęcie sposobu wyboru Małgorzaty Gersdorf postępowaniem przeciwnaruszeniowym „nie oznacza, że nie mamy z tym problemu”.

Brukselę czeka teraz kolejna decyzja, czy i jak szybko zareagować na lekceważenie postanowienia TSUE z 8 kwietnia nakazującego doraźne zamrożenie działania Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego (do czasu pełnego wyroku). Zamrożenie Izby Dyscyplinarnej, którą także polski Sąd Najwyższy (w uchwale trzech izb) uznał za niespełniającą kryteriów sądu w świetle prawa polskiego i unijnego, uderzyłoby w „ustawę kagańcową” odwołującą się do systemu dyscyplinarnego opartego na Izbie Dyscyplinarnej. TSUE dał polskiemu rządowi jeden miesiąc na poinformowanie Komisji Europejskiej, jak wdrożył postanowienie o zawieszeniu działania Izby Dyscyplinarnej. A Komisja z góry zastrzegła prawo do wnioskowania do TSUE o nałożenie na Polskę kary pieniężnej za każdy dzień ignorowania decyzji TSUE co do Izby Dyscyplinarnej.

Czy Unia zajmie się wyborami prezydenckimi w Polsce?

Komisarz UE ds. sprawiedliwości Didier Reynders zapowiedział w zeszłym tygodniu europosłom, że poprosi o poruszenie tematu polskich wyborów prezydenckich przez Radę UE ds. Ogólnych (ministrowie ds. UE) w ramach postępowania z art. 7. Jej najbliższego posiedzenia w Brukseli (a nie tylko telekonferencji z powodu zarazy) na razie trudno spodziewać się przed lipcem, a nawet wrześniem. Nazajutrz po wystąpieniu Reyndersa rzecznik Komisji Europejskiej prostował, że na razie nie ma nowych planów co do polskich wyborów w kontekście art. 7. – Nie, nie ma takiego planu – powiedziała dziś Jourova. Ale zastrzegła, że Komisja Europejska zamierza monitorować nadzwyczajne koronakryzysowe rozwiązania, w tym w Polsce. – Jako polska obywatelka chciałabym mieć właściwy dostęp do głosowania. Chciałabym móc rzetelnie poznać kandydatów. Ale to kwestia, na którą powinno się odpowiedzieć w Polsce – powiedziała dziś Jourova.

