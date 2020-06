Putin cenniejszy dla Trumpa niż bezpieczeństwo wojsk USA?

Czy Donald Trump zignorował informacje wywiadu o tym, że Rosja opłacała talibów, by zabijali żołnierzy USA w Afganistanie? Republikanie domagają się wyjaśnień, Joe Biden mówi o „zdradzie”.

Już w styczniu wywiad amerykański zdobył informacje, że agenci rosyjscy, prawdopodobnie z GRU, wynagradzali finansowo talibów w Afganistanie, żeby zabijali żołnierzy USA i sprzymierzonych z nimi krajów. Kierownictwo administracji Donalda Trumpa jednak dopiero w marcu zajęło się tą sprawą i do dziś nie podjęło żadnych kroków przeciw Rosji. Prezydent twierdzi, że nie został poinformowany o rewelacjach wywiadu. W Kongresie nawet republikanie domagają się wyjaśnień, a kandydat demokratów do Białego Domu Joe Biden mówi o „zdradzie” Trumpa wojsk walczących w Afganistanie.

Rosjanie chcieli wykurzyć Amerykanów z Afganistanu?

W sprawie tej są jeszcze pewne niejasności. Przez cały czas trwającej już prawie 20 lat wojny talibowie nie potrzebowali finansowych bodźców, by zabijać Amerykanów. Od pewnego czasu jednak trwały z nimi negocjacje zmierzające do zawarcia pokoju i wycofania amerykańskich wojsk i w ich trakcie ataki talibów na oddziały USA stopniowo słabły, a od lutego, kiedy podpisano porozumienie, ustały zupełnie. Przekupywanie talibów przez Rosjan komentuje się czasem jako akcję mającą ostatecznie wypłoszyć Amerykanów z Afganistanu, ale jeżeli miałaby ona trwać nawet po zawarciu pokojowej umowy, można by ją interpretować inaczej – może Rosji zależy właśnie na wznowieniu wojny albo jej przedłużeniu, aby jeszcze bardziej wykrwawić Amerykę? A jednocześnie opóźnić ostateczne opanowanie Afganistanu przez islamskich radykałów, bo Rosja nie chce takiego reżimu blisko swoich granic.



Niezależnie od motywów Kremla – który oczywiście twierdzi, że cała historia, opisana najpierw w „New York Timesie” w ostatni piątek, to bzdura – nie ulega wątpliwości, że zachowanie Trumpa wobec ujawnionych rewelacji po raz kolejny świadczy, że bardziej od bezpieczeństwa kraju zależy mu na własnym wizerunku w kontekście zbliżających się wyborów. Czy mógł nie wiedzieć o wrogich poczynaniach Rosjan w Afganistanie? Wiadomo, że na codziennych briefingach wywiadu w Białym Domu słucha jednym uchem, jakby go nudziły, ale sprawa zabijanych tam żołnierzy jest na tyle poważna, że trudno uwierzyć, aby się o tym nie dowiedział. Prawdopodobnie kłamie, jak zwykle, że nie został poinformowany, i po prostu uznał, że obciążające Rosję rewelacje nie są warte tego, by psuć sobie stosunki z przyjacielem Władimirem Putinem.

Czytaj także: Ameryka prywatyzuje wojnę w Afganistanie

Przy Trumpie nie ma już „dorosłych w pokoju”

Wskazują na to doniesienia „NYT”, że kiedy w marcu dyskutowano o sprawie w Białym Domu, tylko specjalny wysłannik rządu do Afganistanu Zalmaj Chalilzad wzywał, by zareagować ostro, domagać się od Rosji wyjaśnień i ewentualnie odpowiedzieć sankcjami. Pozostali członkowie Rady Bezpieczeństwa Narodowego (NSC) opowiadali się za powściągliwością. W bezpośrednim otoczeniu Trumpa nie ma już „dorosłych w pokoju”, poważnych ekspertów ds. obronności i polityki zagranicznej, jak emerytowani generałowie: James Mattis, H.R. McMaster czy John Kelly. Zastąpili ich przeciętniacy wyciągnięci z trzeciego szeregu, którzy skwapliwie potakują prezydentowi, jak nowy doradca ds. bezpieczeństwa narodowego Robert O′Brien czy sekretarz stanu Mike Pompeo.

Prawdopodobnie więc, jeśli nawet nie podzielają putinofilii Trumpa, nie śmieli mu się sprzeciwić i zgodzili się, że nie ma po co iść na konfrontację z Rosją, wynajdując rozmaite preteksty. Na przykład niejasności w informacji wywiadu, który podobno nie ustalił, czy przekupywanie talibów miało autoryzację najwyższego kierownictwa w Moskwie, czy też było samodzielną inicjatywą rosyjskich agentów niższego szczebla. Tak jakby to drugie nie wymagało również kroków odwetowych.

Trump po cichu wspiera Rosję?

Trump mógł inaczej, bardziej dyplomatycznie, wytłumaczyć swoją bierność, ale wolał swoim zwyczajem skłamać i zaatakować rewelacje „NYT” jako fake news. Ta reakcja prezydenta wywołała pomruki burzy w Waszyngtonie, która może się przerodzić w huragan. Demokratyczna przewodnicząca Izby Reprezentantów Nancy Pelosi, oświadczyła, że „gorzej być nie może”, i przypomniała, że przemilczenie rosyjskich akcji w Afganistanie przez prezydenta to dalszy ciąg jego polityki cichego wspierania Rosji, którą gotów jest zaprosić z powrotem do klubu G-7, mimo dowodów ingerowania w wybory w USA, agresji na Ukrainie i prowokacji wobec sił amerykańskich w Europie.

Do wzięcia najnowszych oskarżeń Rosji na serio wezwał Trumpa jego druh w Senacie Lindsey Graham, a do złożenia wyjaśnień o tym co, kto i kiedy wiedział o rosyjskich agentach w Afganistanie, wezwała Biały Dom republikańska kongresmenka Liz Cheney, trzecia w hierarchii GOP w Izbie Reprezentantów. A były doradca prezydenta ds. bezpieczeństwa narodowego John Bolton powiedział, że jego zachowanie dowodzi, że „nie skupia się przede wszystkim na bezpieczeństwie naszych wojsk, tylko na tym, czy nie wygląda na kogoś, kto (zagrożenia dla nich) nie zauważył”.

Biden: Bierność Trumpa to zdrada

Najostrzej skomentował sprawę Joe Biden, oświadczając, że bierność Trumpa to „zdrada najświętszego obowiązku naszego narodu – chronienia naszych wojsk, kiedy wysyłamy je w niebezpieczne misje”. Obiecał jednocześnie, że jeżeli zostanie prezydentem, „stawimy czoła Putinowi i każemy Rosji poważnie zapłacić” za jej przewinienia.

Sondażowe notowania Bidena rosną po powszechnie krytykowanym zachowaniu prezydenta w czasie pandemii i masowych protestów przeciw rasizmowi. Trump traci do niego dystans we wszystkich stanach swingujących i gdyby wybory odbyły się dziś, zdecydowanie przegrałby z byłym demokratycznym prezydentem. Zlekceważenie bezpieczeństwa wojsk w Afganistanie może go kosztować utratę poparcia sił zbrojnych. Armia w większości sympatyzowała do niedawna z prezydentem, ale romans zaczął się kończyć, kiedy Trump wezwał wojsko do tłumienia demonstracji w Waszyngtonie, co wywołało oburzenie i protesty nie tylko emerytowanych dowódców. Rewelacje o zbagatelizowanych informacjach wywiadu z Afganistanu, jeśli się potwierdzą i będą skutecznie nagłaśniane w kampanii Bidena, mogą się okazać gwoździem do politycznej trumny Trumpa.

Czytaj także: Ameryka inwigiluje demonstrantów. Bezprawnie?