Zamieszki w Waszyngtonie. Policja oczyszcza budynek Kongresu

Kongres USA został zablokowany w wyniku zamieszek wywołanych przez sympatyków Donalda Trumpa. Demonstranci zajęli część budynku, w tym salę obrad Senatu. Oświadczenia wydali prezydent elekt Joe Biden i sam Trump.

Po przemówieniu Trumpa jego zwolennicy przeszli pod siedzibę Kongresu, gdzie wszczęli zamieszki i walki z policją. W końcu wdarli się do samego budynku, m.in. do sali obrad Senatu USA, w tym na mównicę, oraz do biura przewodniczącej Izby Reprezentantów Nancy Pelosi. Część z nich była uzbrojona. Protestanci robili sobie filmiki i zdjęcia w zajętej sali Senatu, która jest jednym z symboli amerykańskiej demokracji.

Mike Pence didn’t have the courage to do what should have been done to protect our Country and our Constitution, giving States a chance to certify a corrected set of facts, not the fraudulent or inaccurate ones which they were asked to previously certify. USA demands the truth!

Ewakuacja kongresmenów

Służby bezpieczeństwa poprosiły kongresmenów o założenie masek gazowych i położenie się na podłodze. Później kongresmeni zostali ewakuowani. „W związku z wewnętrznym zagrożeniem bezpieczeństwa w budynku należy schronić się w najbliższym biurze i zachować ciszę” – brzmiał komunikat wygłaszany wewnątrz budynku amerykańskiego Kongresu, jak przekazuje CNN.

Congressional leaders are being evacuated from the Capitol complex and will be taken to Fort McNair, according to a federal law enforcement official https://t.co/xixsD5vlDr — CNN Politics (@CNNPolitics) January 6, 2021

Jak poinformował prawicowy portal Fox News, powołując się na źródło w służbach bezpieczeństwa, jedna osoba na Kapitolu została postrzelona. Według telewizji CNN, powołującej się na dwa źródła, ranna jest kobieta, jej stan lekarze określają jako krytyczny. CNN donosiła także o wielu rannych funkcjonariuszach służb ochrony porządku.

Pod Kapitolem, siedzibą Kongresu, rozlokowana została Gwardia Narodowa, formacja wspierająca amerykańską armię. – Na prośbę burmistrz Waszyngtonu Muriel Bowser, z którą blisko współpracuję, wysyłam żołnierzy Gwardii Narodowej Wirginii oraz 200 policjantów stanowych, by pomóc w opanowaniu sytuacji w tym mieście – przekazał na Twitterze gubernator Wirginii Ralph Northam.

Oświadczenia Bidena i Trumpa

– Trwa bezprecedensowy atak na demokrację; to musi się skończyć – oświadczył prezydent elekt Joe Biden, który przebywa w kwaterze głównej swojego sztabu w ,Wilmington w stanie Delaware (150 km od stolicy kraju). – Sceny chaosu na Kapitolu nie odzwierciedlają Ameryki i tego, kim jesteśmy. Wzywam Donalda Trumpa, by w ogólnokrajowej telewizji natychmiast zażądał zakończenia tego oblężenia – dodał Biden. Mówił o „ciemnym momencie” amerykańskiej demokracji.

I call on President Trump to go on national television now to fulfill his oath and defend the Constitution by demanding an end to this siege. — Joe Biden (@JoeBiden) January 6, 2021

Pół godziny później Donald Trump w oświadczeniu wideo wezwał swoich zwolenników, żeby przestrzegali „prawa i porządku” i „wracali do domów”. Jednocześnie powtórzył jednak swoje bezpodstawne twierdzenia, że „wybory zostały skradzione”. „Kocham was, rozumiem, jak się czujecie” – mówił do swoich sympatyków.

I am asking for everyone at the U.S. Capitol to remain peaceful. No violence! Remember, WE are the Party of Law & Order – respect the Law and our great men and women in Blue. Thank you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2021

Republikanie potępiają ataki

Atak na Kapitol nie będzie tolerowany, osobom w to zaangażowanym będą stawiane zarzuty; przemoc i niszczenie muszą się zakończyć – napisał na Twitterze wiceprezydent USA Mike Pence. „Pokojowy protest jest prawem każdego Amerykanina, ale ten atak na Kapitol nie będzie tolerowany, a osobom w niego zaangażowanym będą stawiane zarzuty w najpełniejszym zakresie przewidzianym prawem” – oświadczył Pence. „Przemoc i zniszczenia, które mają miejsce na Kapitolu USA, muszą się zakończyć, i to teraz. Każda osoba w to zaangażowana musi szanować funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa i niezwłocznie opuścić budynek” – dodał.

The violence and destruction taking place at the US Capitol Must Stop and it Must Stop Now. Anyone involved must respect Law Enforcement officers and immediately leave the building. — Mike Pence (@Mike_Pence) January 6, 2021

„Ci, którzy szturmują Kapitol, muszą natychmiast przestać” – oznajmił senator Ted Cruz, który stoi na czele akcji sprzeciwu wobec certyfikowania wyników wyborów prezydenckich w Kongresie.

Zamieszki pod siedzibą Kongresu

Z powodu zagrożenia bezpieczeństwa nikt nie może wejść ani opuścić budynku Kongresu. Siły policyjne Kapitolu poprosiły o wsparcie inne jednostki porządkowe, w tym służby federalne. „Widzę kilka osób wspinających się po murach Kapitolu, by dołączyć do innych protestujących” – relacjonował początek zamieszek dziennikarz CNN. Potwierdził też, że policja użyła gazu łzawiącego.

Protestujący zwolennicy ustępującego prezydenta, którzy zebrali się przed Kapitolem przed godz. 21 czasu polskiego (godz. 15 czasu lokalnego), przerwali metalowe ogrodzenia ustawione przed budynkiem i starli się z policją. Zamieszczane w sieci materiały wideo pokazywały zgromadzonych pod amerykańskim Kapitolem manifestantów walczących z funkcjonariuszami policji, którzy użyli gazu pieprzowego, by powstrzymać napierający tłum – podaje agencja.

Demonstranci zaczęli powoli opuszczać okolice Kongresu około godz. 23 polskiego czasu (godz. 17 w Waszyngtonie). W mieście została zarządzona godzina policyjna od godz. 18. Do tego momentu służbom nie udało się jednak w pełni opanować sytuacji ani oczyścić okolic budynku.

To Trump wezwał zwolenników pod Kapitol

W środę amerykański Kongres zebrał się, by ostatecznie zatwierdzić wybór Joe Bidena na prezydenta USA. Wcześniej Trump skrytykował przewodniczącego obradom swojego zastępcę Mike Pence′a za „brak odwagi” i poprosił swoich zwolenników o „wspieranie straży Kapitolu”. To po tym apelu do gmachu wtargnęli jego sympatycy.

– Nigdy się nie poddamy i nigdy nie ustąpimy – mówił przed Białym Domem Trump. Dodał, że jeśli wiceprezydent Mike Pence „postąpi dobrze, to wygramy wybory”.

W trakcie przemówienia do swoich sympatyków w centrum Waszyngtonu Trump kilkakrotnie wzywał swojego zastępcę do zdecydowanego opowiedzenia się po jego stronie w Kongresie. Pence przewodniczył posiedzeniu parlamentu, który miał potwierdzić wyniki głosowania Kolegium Elektorów z 14 grudnia. W kolegium, zgodnie z wynikiem listopadowych wyborów, zwyciężył stosunkiem głosów 306–232 demokrata Joe Biden. Uwzględniając głosy wyborców, przewaga Bidena sięgnęła ponad 7 mln (81 mln do 74 mln).

Trump przed Białym Domem ponownie mówił o wyborczych oszustwach w głosowaniu 3 listopada, choć do tej pory nie przedstawił żadnych dowodów, a jego przedstawiciele przegrali liczne sądowe postępowania w tej sprawie.