Trump, atomowe kody i impeachment. Demokraci grają ostro

Szefowa Izby Reprezentantów rozmawia z szefem sztabów o pozbawieniu prezydenta dostępu do atomowych kodów na wypadek jego „niestabilności emocjonalnej”, która grozi wojną. To kolejne bezprecedensowe zdarzenie na finiszu kadencji Donalda Trumpa.

To w dosłownym znaczeniu tego sformułowania opcja atomowa. Przewodnicząca większości demokratycznej w Izbie Reprezentantów Nancy Pelosi ogłosiła publicznie, że w rozmowie z gen. Markiem Milleyem, najwyższym rangą oficerem sił zbrojnych USA, szefem kolegium połączonych sztabów, omawiała „sposoby powstrzymania niestabilnego prezydenta przed wywołaniem konfliktu zbrojnego albo uzyskaniem dostępu do kodów umożliwiających odpalenie rakiet i wykonanie uderzenia jądrowego”.

Pelosi wyjaśnia w liście do partyjnych kolegów, że „niezrównoważony prezydent to największe zagrożenie, jakie można sobie wyobrazić”, a politycy demokratyczni „muszą zrobić, co w ich mocy, by uchronić naród przed nieodpowiedzialnym atakiem na kraj i demokrację”.