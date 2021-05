James Bond wstępuje do Zielonych? Nowa misja MI6

Brytyjski wywiad zagraniczny ogłosił, że jego agenci będą sprawdzać, jak poszczególne kraje wywiązują się z cięć emisji CO2. Po co?

Jeśli ktoś wątpił, że kryzys klimatyczny zaczyna być traktowany bardzo serio przez najtwardszych graczy na świecie, dostał właśnie dowód, że tak jest. Jedna z najpoważniejszych instytucji wywiadowczych ogłosiła publicznie – a być może w ten sposób i zagroziła – że zamierza patrzeć na ręce władzom innych krajów, jak pilnują zobowiązań klimatycznych. „Kiedy różni ludzie składają różne przyrzeczenia w sprawie zmian klimatu, to naszą rolą jest dopilnować, by robili to, do czego się zobowiązali” – powiedział szef słynnego brytyjskiego wywiadu w jedynym wywiadzie, jakiego udzielił od objęcia tej funkcji.