W kibucu pod ostrzałem. „Mam siedem sekund na ucieczkę”

To zdarza się nawet dziesięć razy dziennie. Od czasu, gdy usłyszę „Cewa Adom”, „Cewa Adom”, czyli kod alertu, mam 7 s, żeby wejść do opancerzonego pokoju. To nie jest dużo czasu – mówi mieszkający tuż przy granicy ze Strefą Gazy Alex Dancyg.

AGNIESZKA ZAGNER: – W ciągu ostatnich godzin na kibuc, w którym mieszkasz, spadło kilka rakiet. Możesz rozmawiać?

ALEX DANCYG: – Akurat mogę, zaczyna się mecz Igi Świątek, chcę go obejrzeć.

Lecą rakiety, a Ty spokojnie oglądasz sobie mecz?

Nie tak spokojnie, bo Iga nie wygrywa już tak łatwo, jak jeszcze rok temu. Będę się denerwował.

Czym bardziej – meczem czy rakietami?

Oczywiście, że meczem.

A co z rakietami? Co się dzieje w Nir Oz, to przecież tuż przy granicy ze Strefą Gazy.

Nasz kibuc znajduje się dokładnie dwa kilometry od Gazy, od dawna jesteśmy w zasięgu ich rakiet. Na szczęście kilkanaście lat temu państwo nakazało nam dobudowanie w każdym domu specjalnych pancernych pokoi. To zmieniło dość mocno architekturę kibucu, powstały budowlane potworki, ale mniejsza z tym, życie jest ważniejsze. Na co dzień, jak nie ma awantur, jestem zadowolony, bo mam dodatkowy pokój dla gości. Jest tam łóżko i klimatyzacja, tylko problem z oknem – bo niby jest, ale jak jest takie zamieszanie jak teraz, trzeba zasłaniać je żelastwem. Drzwi do pokoju też są opancerzone. Jak się dzieje jak teraz, a od rana na kibuc spadło kilka rakiet, trzeba tam wchodzić i się dokładnie zamykać, drzwi też. To ocala życie. Pierwszego dnia były u mnie akurat wnuczki. Syn zadzwonił do mnie, by upewnić się, że zamknąłem to pancerne okno. Akurat szyna tej żelaznej zasłony zardzewiała i miałem kłopot, żeby ją przesunąć – syn się zdenerwował, że okno nie jest zamknięte, i wysłał kogoś, kto pomógł mi to zamknąć.

I co się robi w takim pokoju?

Internet słabo tam działa, więc trochę jestem odcięty. Nie mam tam też telewizji, więc czytam książki, teraz akurat klasykę Arnolda Zweiga, po polsku oczywiście. Ostatnie noce były bardzo niespokojne, więc tam spałem, żeby co chwila nie musieć się tam zamykać.

Jak często słyszysz alarm?

Nawet i dziesięć razy dziennie, „Cewa Adom”, „Cewa Adom”, kolor czerwony, czyli kod alertu. Po usłyszeniu tego sygnału mam 7 s, żeby wejść do pokoju. To nie jest dużo czasu.

Praktycznie nie ma jak wyjść z domu, bo nie masz pewności, czy w 7 s znajdziesz bezpieczny pokój.

Teraz w zasadzie nie ma jak wyjść z domu, większość młodych ludzi z dziećmi wyjechała, zostali staruszkowie i tak sobie pilnujemy kibucu. Nieciekawa sytuacja.

Jak się z tym czujesz?

Teraz jest zupełnie inaczej niż jeszcze 15 lat temu, gdy nie mieliśmy dokąd uciekać. Teraz, nawet jak rakieta leci mi na głowę, to w tym pancernym pokoju jestem bezpieczny. Denerwuje mnie to, jest mi smutno, ale jeśli przestrzegam reguł, mogę czuć się bezpiecznie. Chodzi jednak o coś więcej – mamy tego wszystkiego cholernie dość. Nie mam wielkich oczekiwań wobec Hamasu, bo to skrajnie fundamentalistyczna organizacja, największy wróg pokoju na Bliskim Wschodzie, a w niektórych lewicowych kręgach w Polsce nawet popierana, bo jest antyizraelska. Problem w tym, że Hamas ma u nas dobry oddźwięk, bo świetnie rezonuje z izraelskimi radykalnymi organizacjami prawicowymi, rasistowskimi. Kto zaciera ręce? Chaled Meszal, przywódca Hamasu, który mieszka w sześciogwiazdkowym hotelu w Katarze, zadowolony, że „walczy o wolność” krwią swoich braci. Drugim, który zaciera ręce, jest Netanjahu, bo w ostatnich wyborach został mocno obity, już miał być zbudowany nowy rząd z poparciem partii arabskiej, który miał odsunąć go od władzy, a wygląda na to, że znowu udało mu się tego uniknąć.

Oskarżasz Netanjahu, że to on przyłożył rękę do tego, co się dzieje?

Oczywiście, że to Bibi podkręcił atmosferę. Ramadan, napięcie w Jerozolimie – można było różnie reagować, a Netanjahu tak manewrował, by urządzić wielką prowokację. Skończyło się na tym, że ostatniej nocy mieliśmy w wielu miastach mnóstwo bijatyk, podpaleń, dochodziło do linczów, Żydzi linczowali Arabów, Arabowie Żydów. Nie mogę z tym żyć, to ma być normalny kraj?

Niektórzy mówią, że to już wymknęło się spod kontroli, że może to doprowadzić do wojny domowej.

W tych zamieszkach udział biorą głównie młodzi mężczyźni, po obu stronach. Słusznie izraelska wysokiej rangi policjantka pytała dziś, gdzie są kobiety – matki i siostry? One też mają do odegrania ważną rolę. Kiedy motłoch, tak jak teraz, dochodzi do głosu, kończy się demokracja.

Jednak politycy próbują łagodzić te nastroje. Netanjahu mówi, że nie wolno nikogo linczować ani brać spraw w swoje ręce, a szef skrajnie prawicowej partii Religijny Syjonizm Becalel Smotricz pytał, „jak Żydzi mogą być tak okrutni”. Nawet rabin sefardyjski Icchak Josef jasno powiedział, że nie wolno ranić ludzi ani niszczyć ich własności.

Te słowa dziś brzmią jak ponury żart, bo to właśnie oni rozpętali tę nienawiść. To przecież Smotricz zapowiedział, że nie będzie tworzyć wspólnego rządu z Arabami, bo są zdrajcami, mówił też kiedyś, że nie chce, by jego żona rodziła w tym samym szpitalnym pokoju co Arabka. Teraz on i Netanjahu robią z siebie niewiniątka, a niektórzy w to wierzą. To dość naiwne. Tylko prawica nie jest naiwna, oni wiedzą, co robią, a Netanjahu jest bardzo zadowolony z obrotu sytuacji.

Myślisz, że politycznie skorzysta na tym, co się dzieje?

Już korzysta, odsuwa od siebie utratę władzy. A jeszcze do niedawna była przecież szansa, że coś się zmieni, że będziemy mieli nowy rząd. Teraz nie wiadomo, jak to się wszystko skończy.

Wyobrażasz sobie, że powstaje jednak taki rząd Lapida, Bennetta z poparciem arabskim?

A co w tym złego? Do wyboru mamy to albo dyktaturę człowieka, który sądzony jest za korupcję i oskarżany o niszczenie Izraela. Netanjahu ubiera się w szaty bohatera, który pokonał koronawirusa, bo załatwił szczepionki, szkoda, że nie zaproponował ich Palestyńczykom, na których pracy przecież bardzo korzystamy. Czas pandemii uświadomił też wielu Izraelczykom, jak wielu arabskich sąsiadów jest lekarzami czy pielęgniarkami w szpitalach, że właśnie stają się oni w pozytywny sposób częścią izraelskiego społeczeństwa. Do tego stopnia, że Abbas dostał legitymację do bycia częścią establishmentu jako warunek stawiając poprawę warunków życia społeczności arabskiej, bez wchodzenia w sprawy ideologiczne, rozwiązania konfliktu. Nie lubię go, bo jest islamskim ortodoksem, nie lubię też naszych i polskich ortodoksów, ale to jednak mógł być przełom. Jeśli nic z tego nie wyjdzie, nadal będzie to samo, radykałowie z obu stron będą podsycać falę nienawiści. Wierzę, że mimo tego, co się dzieje, wciąż można rozmawiać z partią arabską i spróbować odsunąć Netanjahu od władzy.

To co z tego wszystkiego będzie? Czego się spodziewasz w najbliższych dniach?

Mam już tego wszystkiego serdecznie dosyć. Chcę zebrać swoich kolegów, spadochroniarzy z wojska, zdobyć Wyspę Księcia Edwarda w Kanadzie, tam sobie stworzyć państwo, bo tu nie jestem już w stanie żyć.

Czytaj też: Dlaczego nie da się rozwiązać konfliktu izraelsko-palestyńskiego

Alex Dancyg (ur. 1948) urodził się w Polsce. W 1959 r. wraz z rodzicami wyemigrował do Izraela. Osiedli w kibucu Nir Oz, gdzie do dziś mieszka. Historyk, związany z Instytutem Yad Vashem, ale też nauczyciel i rolnik. Aktywnie działa na rzecz polsko-żydowskiego dialogu, kształci przewodników izraelskich pilotujących grupy młodzieży po Polsce. Jest współtwórcą raportu na temat obrazu Polski w podręcznikach dla uczniów izraelskich szkół średnich. Był członkiem organizacji Ha-Szomer Ha-Cair, spadochroniarzem podczas kolejnych wojen prowadzonych przez Izrael. Ma żonę, czwórkę dzieci i kilkoro wnuków.