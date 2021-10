The US Army / Flickr CC by 2.0

„Europejska autonomia strategiczna” to termin, który odżył w ostatnich miesiącach, po okresie uśpienia w pandemii i cichej ekstazie towarzyszącej pierwszym miesiącom prezydentury Bidena. Europejscy komentatorzy odmieniają go przez wszystkie przypadki. Co to takiego?