Chińska broń hipersoniczna. Ameryka ma się czego bać

Gen. Mark Milley, szef Połączonego Komitetu Szefów Sztabów, czyli najwyższy stopniem wojskowy USA, wyraził poważne zaniepokojenie rozwojem chińskiej broni hipersonicznej. Czasami Amerykanie nie mogą uwierzyć, że ktoś na świecie wyprzedza ich na polu militarnym.

Warto chyba na początku wyjaśnić, co to jest broń hipersoniczna – to bardzo specyficzny typ rakiety. Porusza się z niezwykłą prędkością, a dzięki temu, że leci w atmosferze i może manewrować, jej trafienie i zestrzelenie jest prawie niemożliwe.

Broń hipersoniczna, czyli jaka