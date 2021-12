Jest akt oskarżenia ws. zestrzelonego samolotu, ale sprawcy nie trafią za kratki

Wszyscy czterej podejrzani nie przyznają się do winy, ponadto żaden z nich nie stawia się w sądzie. Rosja odmówiła wydania swoich obywateli, a Ukrainiec Charczenko najpewniej posiada obecnie rosyjski paszport.

To kolejna odsłona toczącego się od marca ubiegłego roku procesu w sprawie zestrzelenia nad Donbasem pasażerskiego Boeinga 777 malezyjskich linii lotniczych w lipcu 2014 r. Na jego pokładzie było 298 osób. Nikt nie przeżył.



Proces rozpoczął się w Hadze w marcu 2020 r. odczytaniem nazwisk wszystkich ofiar, a po wyczerpaniu pytań proceduralnych został przeniesiony do sądu Schiphol, w pobliżu lotniska w Amsterdamie. Tam w czerwcu 2020 r. rozpoczął się proces właściwy, transmitowany przez holenderskie media internetowe. Dziś prokuratorzy przedstawili akt oskarżenia czterem separatystom z Republiki Donieckiej, którzy odpowiadają przed sądem zaocznie.

Podejrzani o tragedię lotu MH17

Jak ustalił wspólny zespół dochodzeniowy powołany przez pięć krajów, których obywatele zginęli nad Donbasem – Australii, Holandii, Belgii, Malezji, a także Ukrainy, bo do tragedii doszło nad jej terytorium – lecący na wysokości 10 tys. m malezyjski Boeing 777 został trafiony rakietą przeciwlotniczą systemu Buk. Wystrzelono ją z tej części Donbasu, którą kontrolowali prorosyjscy separatyści.

Broń została przewieziona z Rosji i wróciła do Rosji krótko po jej użyciu.

Według międzynarodowych śledczych, którzy swe ustalenia oparli na zeznaniach świadków, zdjęciach satelitarnych, zapisach radarów oraz nagraniach rozmów telefonicznych, podejrzanymi o tragedię lotu MH17 są trzej Rosjanie: Igor Girkin, słynny minister obrony samozwańczej Ludowej Republiki Donieckiej, generał brygady Siergiej Dubiński oraz pułkownik Oleg Pułatow, były członek rosyjskich sił specjalnych. Podejrzanym jest też Ukrainiec Leonid Charczenko, który kierował oddziałem separatystów we wschodnim Donbasie.

Wśród podejrzanych znalazł się również były dowódca separatystycznej jednostki lotniczej w Śnieżnem na wschodzie Ukrainy. Być może prokuratura dołączy do tego grona również obsługę systemu Buk oraz dowódcę rosyjskiej 53. brygady przeciwlotniczej. Jeśli dowody przeciwko nim są ewidentne i mogły zostać uwzględnione w akcie oskarżenia.

Żaden z podejrzanych nie przyznaje się do winy, ponadto żaden z nich nie stawia się w sądzie. Rosja odmówiła wydania swoich obywateli, a Ukrainiec Charczenko, najpewniej, posiada obecnie rosyjski paszport. Jedynie Oleg Pułatow jest reprezentowany w procesie przez obrońców.

Tropy prowadzą do Rosji

Być może udało się w trakcie dotychczasowego postępowania udowodnić udział Rosji w zestrzeleniu samolotu. Takie nadzieje wyrażał przed procesem holenderski główny śledczy Fred Westerbeke. Trop prowadzi do Rosji w sposób bardzo oczywisty. Przede wszystkim separatyści mieli wszechstronne poparcie Kremla, można się łatwo domyślić, że także i w tej sprawie. Dowodem mogą być nagrania rozmów telefonicznych odbywanych tuż po katastrofie, kiedy to cieszono się z sukcesu, jakim było zestrzelenie Boeinga 777. Separatyści myśleli wówczas, że udało się zestrzelić ukraiński samolot wojskowy. Był wśród nich także Oleg Pułatow.

Rosja tuż przed katastrofą zamknęła dla swoich samolotów przestrzeń powietrzną przy granicy z Ukrainą (LRD) do wysokości 16 km. Taki właśnie zasięg mają rakiety Buk. A już następnego dnia Moskwa obwiniała o tragedię MH17 Ukrainę, prezydent Putin zarzucił Kijowowi, że ten nie zamknął przestrzeni powietrznej nad Donbasem dla samolotów cywilnych. Wówczas do tragedii by nie doszło, mówił.

Kreml zaprzecza natomiast, że miał jakikolwiek związek z katastrofą. Nie uznaje też ustaleń międzynarodowej grupy śledczej. Rosja wycofała się z konsultacji z Australią i Holandią w sprawie przyczyn zestrzelenia malezyjskiego pasażerskiego boeinga. Taka była reakcja na wniesienie przez holenderski rząd sprawy tej katastrofy do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Oskarżenia pod adresem Ukrainy i grupa Wagnera

Jak przypomina „Deutsche Welle”, Europejski Trybunał Praw Człowieka rozpatruje też dwa pozwy zbiorowe, złożone w imieniu 380 członków rodzin ofiar tragedii. Zarzuca się w nich Rosji naruszenie prawa do życia, a autorzy pozwu domagają się odszkodowania od Moskwy. W kolejnym pozwie czterej krewni ofiar pozwali również Ukrainę, przypisując jej częściową winę za tragedię, gdyż nie zamknięto całkowicie tras lotów pasażerskich nad terenem objętym konfliktem. W toku ustaleń okazało się, że strefa była zamknięta jedynie do wysokości 800 m.

Ukraina także nie ustaje w tropieniu sprawców katastrofy. Latem ubiegłego roku sporym echem odbiła się sprawa zatrzymania w Mińsku przez białoruskie służby członków rosyjskiej prywatnej armii najemników, zwanej Grupą Wagnera. Warto przypomnieć, że zwabienie wagnerowców było akcją tajną służb specjalnych Ukrainy, gdyż w grupie tej, rzekomo, znaleźli się sprawcy zestrzelenia samolotu. Kijów zamierzał ich porwać i przekazać pod sąd. Niestety, operacja się nie udała, a wagnerowcy zostali przez Mińsk wydani Rosji, choć to Kijów zabiegał, żeby trafili na Ukrainę.

Sprawcy raczej nie trafią za kraty

Dziś prokuratura rozpoczęła prezentację dowodów, czyli odczytanie całego aktu oskarżenia. Wyrok ma zapaść w najbliższych dniach, być może jutro. Zdaniem rzecznika sądu może to być kara dożywocia dla sprawców. Holenderscy prokuratorzy zapewniają, że jeśli wyrok skazujący zapadnie, to zrobią wszystko, co w ich mocy, żeby został wykonany, w Holandii lub poza jej granicami.



Nie wydaje się jednak, żeby skazani w tym procesie trafili za kraty. Holenderski sąd może wydać jedynie nakaz aresztowania, mogą być też poszukiwani międzynarodowym listem gończym. Jednak Moskwa nie wyda swoich obywateli, na terytorium Rosji rządzonej przez Putina mogą wciąż czuć się bezpieczni.

