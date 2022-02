NATO o zachowaniu Rosji: Nie widzimy oznak deeskalacji

Zachód obawia się, że zaognienie sytuacji w Donbasie to wstęp do dalszej eskalacji. I pracuje nad wzmocnieniem wschodniej flanki NATO.

Wojenne zagrożenie ze strony Rosji dla Ukrainy było najgorętszym tematem zakończonych dzisiaj dwudniowych obrad ministrów obrony NATO. Ponadto szef Rady Europejskiej Charles Michel zarządził na dziś niedługą dyskusję o Rosji przed szczytem UE-Afryka. Josep Borrell, szef unijnej dyplomacji, zapowiedział, że Unia ma już sfinalizowany pakiet sankcji wobec Rosji na wypadek nowej inwazji na Ukrainę. „Jestem pewny, że ten pakiet sankcji uzyska wymaganą jednomyślność krajów Unii” – dodał. Borrel jest przekonany, że jeśli doszłoby do przyjmowania sankcji, orbanowskie Węgry nie wyłamałyby się, i zdradził, że bardzo istotna część pakietu dotyczyłaby sektora energetycznego.

„Nie możemy pozwolić, by neoimperialne apetyty Rosji decydowały o suwerenności innych krajów” – powiedział z kolei polski premier Mateusz Morawiecki, przekonując, że Putin jest zaskoczony jednością Zachodu.

Będziemy bronić każdego cala terytorium NATO

Rosja od paru dni informuje o „zakończeniu ćwiczeń” wojskowych, co ma się wiązać z wycofywaniem części wojsk znad granic Ukrainy. „Wbrew twierdzeniom Moskwy nie widzimy oznak wycofania czy deeskalacji. Przeciwnie, wydaje się, że Rosja kontynuuje swoje działania” – mówił w czwartek Jens Stoltenberg, sekretarz generalny NATO. A amerykański sekretarz obrony Lloyd Austin zwracał uwagę na wciąż postępującą koncentrację wojsk Rosji.

Natowscy ministrowie obrony zlecili wojskowym opracowanie opcji dalszego wzmacniania wschodniej flanki NATO. „Poprosiliśmy naszych dowódców wojskowych o dostarczenie większej liczby szczegółów na temat potencjalnych nowych grup bojowych na wschodzie, na południowym wschodzie, w Rumunii, w regionie Morza Czarnego” – powiedział Stoltenberg. Dziękował Francji za gotowość do przejęcia odpowiedzialności za – już wstępnie planowaną – NATO-wską grupę bojową w Rumunii.

Obecnie Sojusz utrzymuje takie grupy bojowe w Polsce (oparta głównie na wojskach USA), na Litwie (oparta na Niemcach), Łotwie (na Kanadyjczykach) oraz w Estonii (na Brytyjczykach). „Będziemy, jeśli będzie trzeba, bronić każdego cala terytorium NATO” – podkreślał Austin.

Rosja inscenizuje preteksty do wojny?

USA zdecydowały w ostatnich tygodniach o doraźnym skierowaniu kilku tysięcy swych żołnierzy do Polski, ale w NATO zdecydowano, że namysłu wymaga ewentualne trwalsze wzmocnienie Europy Środkowo-Wschodniej. „Rosja zademonstrowała wolę użycia siły, by zmienić podstawowe reguły co do naszego wspólnego bezpieczeństwa. To powód, dla którego musimy również rozważyć bardziej długoterminową korektę pozycji NATO na Wschodzie” – powiedział Stoltenberg.

Ministrowie potwierdzili też dziś zasadę „otwartych drzwi” dla członkostwa Ukrainy, choć bodaj nikt nie spodziewa się tego w przewidywalnej przyszłości. Sojusz odrzucił oskarżenia Moskwy, że wykorzystuje „wojnę informacyjną”, by dozbrajać Ukraińców, pogarszając bezpieczeństwo Rosji. „NATO i sojusznicy pomagają Ukrainie zwiększyć jej zdolność do samoobrony. Samoobrona jest prawem zapisanym w Karcie Narodów Zjednoczonych” – dodał Stotlenberg.

Kijów i Moskwa nawzajem obwiniają się o wywołanie nowych starć w Donbasie. Ukraińcy rano poinformowali, że pociski wystrzelone przez wspieranych przez Rosję separatystów trafiły w przedszkole w Stanicy Ługańskiej w obwodzie ługańskim. Dwóch cywilów odniosło obrażenia. Potem ukraińska armia poinformowała, że ostrzał miał miejsce w ponad 20 oddzielnych miejscach. Rosja nadal oficjalnie utrzymuje, że nie jest stroną konfliktu w Donbasie, ale Kreml zaprzecza dzisiejszym wiadomościom z Kijowa i obwinia Ukraińców. Amerykański sekretarz obrony Austin przypominał, że „już od jakiegoś czasu mówiliśmy, że Rosjanie mogą zrobić coś takiego, aby usprawiedliwić konflikt zbrojny”. Również Stoltenberg podkreślał, że doniesienia o intensyfikacji działań wojennych w Donbasie wzmacniają obawy NATO, że Rosja inscenizuje preteksty do ataku na Ukrainę.

