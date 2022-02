Kryzys w Ukrainie. Szczyt Biden–Putin zapobiegnie wojnie?

Przywódcy USA i Rosji zgodzili się na organizację szczytu, którego szczegóły mają uzgodnić w najbliższy czwartek ministrowie spraw zagranicznych obu państw.

Emmanuel Macron, prezydent Francji, rozmawiał w niedzielę z Władimirem Putinem dwa razy. Najpierw przez prawie dwie godziny, później godzinę. Kontaktował się też z prezydentem Stanów Zjednoczonych. Efektem jego starań jest wstępna zgoda, jaką wyrazili prezydenci USA i Rosji dotycząca spotkania – najpierw ze sobą, a następnie „ze wszystkimi zainteresowanymi stronami”.

Spotkanie mają być poświęcone tematom „bezpieczeństwa i strategicznej stabilności w Europie”. Jego warunkiem jest powstrzymanie się przez Rosję od inwazji na Ukrainę – przekazała w niedzielę w nocy rzeczniczka Białego Domu Jen Psaki.

Założenia szczytu mają zostać przygotowane przez sekretarza stanu USA Antony'ego Blinkena oraz ministra spraw zagranicznych Rosji Siergieja Ławrowa. Ministrowie mają spotkać się w najbliższy czwartek 24 lutego. Nie wiadomo dokładnie, czy rozmowy te odbędą się w cztery oczy, czy też szefowie dyplomacji obu państw będą rozmawiać telefonicznie.

Anthony Blinken zapowiedział w niedzielę w wywiadzie dla CNN, że administracja prezydenta Joe Bidena jest przygotowana do spotkania z prezydentem Rosji „w dowolnym czasie i w każdej formie”. Biden i Putin dwukrotnie rozmawiali telefonicznie w ostatnim czasie – pod koniec grudnia zeszłego roku i 12 lutego br. Nie przyniosły one przełomu. W tym samym wywiadzie udzielonym CNN Blinken powiedział, że „wszystko, co widzimy, sugeruje, że jest to śmiertelnie poważne”, dodając, że Zachód jest przygotowany na inwazję Moskwy.

USA grozi Rosji sankcjami, jeśli wkroczy na Ukrainę

„Jestem przekonany, że prezydent Rosji Władimir Putin podjął już decyzję o inwazji na Ukrainę, mam powody, żeby tak sądzić” – mówił w piątek prezydent USA Joe Biden po wirtualnym spotkaniu z przywódcami najważniejszych państw NATO, w tym Polski, przedstawicielami Unii Europejskiej i sekretarzem generalnym Sojuszu Jensem Stoltenbergiem. Zapytany, jakie ma na to dowody, odparł, że są to „znaczące zdolności wywiadowcze” USA.

Biden powoływał się na raporty o „licznych naruszeniach przerwania ognia przez rosyjskich bojowników w Donbasie”, w tym ostrzelaniu przedszkola i próbie zrzucenia za to winy na Ukrainę. Mówił też o próbach wzbudzenia fałszywego przekonania, jakoby Kijów szykował atak na Donbas. „Nie ma na to żadnych dowodów. Zaprzecza to podstawowej logice, że Ukraina wybierze ten właśnie model, kiedy wokół jej granic zgromadziło się ponad 150 tys. rosyjskich wojsk, by eskalować konflikt trwający od lat” – podkreślił Biden.