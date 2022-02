Dzielni Rosjanie protestują przeciw wojnie. Co im za to grozi?

„Jestem Rosjaninem i jest mi wstyd” – taki przekaz przebija się wśród przeciwników wojny. Rosjanie wyszli na ulice już pierwszego dnia po inwazji. Najpierw indywidualnie, bo legalne są tylko pikiety, z czasem bardziej spontanicznie i masowo. W mediach społecznościowych skrzykiwano się na „progułki”, czyli spacery w 50 miastach od Syberii po Sankt Petersburg. Władze ostrzegały przed „nielegalnymi zgromadzeniami”, a niektórych aktywistów zatrzymywały prewencyjnie. Po pierwszym dniu do aresztu trafiło ponad 1700 osób, połowa w samej Moskwie. Drugiego dnia to już były 2692 osoby (1370 aresztowano w stolicy), protesty odbyły się w 20 miastach.

Demonstranci ryzykują nie tylko dlatego, że biorą udział w nielegalnym zgromadzeniu. Jeśli bowiem zajdzie potrzeba, zostaną oskarżeni o „wspieranie nazizmu i faszyzmu”, „agentów zagranicznych”, a nawet „terrorystów i ekstremistów”. W grę wchodzi już zatem kodeks karny – nie tylko areszt czy grzywna, ale i kolonia karna. Nie trzeba strajkować na ulicy, wystarczy lajk lub udostępnienie wpisu w mediach społecznościowych.

Tym bardziej zaskakuje, że na krytykę zdecydowały się osoby z elit władzy. Deputowani partii komunistycznej Michaił Matwiejew i Ołeh Smolin domagali się zakończenia wojny. Głos zabrał Andriej Kozyriew, pierwszy minister spraw zagranicznych Rosji. W reakcji na zachowanie Siergieja Ławrowa, szefa dyplomacji, który bez zająknięcia usprawiedliwiał inwazję, opublikował na Twitterze fotografię z komentarzem: „Ławrow, słusznie objęty dziś sankcjami przez USA i UE, był moim zastępcą w latach 90. Kiedyś miał moje poparcie. Dziś już bym uważał, gdyby stał za moimi plecami”.

Lavrov, rightfully sanctioned by the US and EU today, was my deputy in the 90s. Used to have my back.



Today, I would watch my back if he was behind me. pic.twitter.com/a47XArhEYb