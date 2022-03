Szesnasty dzień wojny. W Rosji dzieje się coś dziwnego

Ukraina doskonale sobie radzi na polu walki, ale Rosjanie ściągają artylerię i uaktywnia się ich lotnictwo. Niepokoi mnie tylko pewien bardzo istotny czynnik, którego chyba nikt nie bierze pod uwagę.

Wojska radzieckie, a później rosyjskie, nigdy nie były specjalnie sprawne w szybkich działaniach manewrowych. W całej swojej historii miały okazję „zabłysnąć” przy takich okazjach jak tzw. wojna zimowa z Finlandią 1939–40; pancerny pogrom latem 1941 r. na Białorusi; bezskuteczne walenie głową w mur pod Rżewem i Syczewką w 1942 r. i wiosną 1943; wymęczone zwycięstwo w Berlinie w 1945 r.

Zwycięstwa Rosji: wymęczone, kosztowne

Kiedy zacząłem to analizować, wyszło mi, że Sowieci mają na koncie tylko trzy w miarę sprawnie przeprowadzone operacje manewrowe: Chałchin-Goł 1939, Bagration na Białorusi w czerwcu i lipcu 1944 i Mandżuria w sierpniu 1945. Stalingradu nie uwzględniam, bo manewr wykonano kosztem wojsk rumuńskich i włoskich, słabo wyposażonych, źle dowodzonych. Za to później likwidacja wojsk niemieckich w kotle szła Rosjanom dość opieszale, a z Kaukazu wąskim przejściem pod Rostowem nad Donem wymknęła im się cała Grupa Armii „A” gen. płk. Ewalda von Kleista z 1. Armią Pancerną, armiami 11. i 17. W Czeczenii też się nie popisali. Ani w Gruzji w 2008 r. czy teraz w Ukrainie.

Co łączy te wszystkie blamaże i przykłady nieudolności? Odpowiedź jest zaskakująca: za każdym razem wygrali. Może z wyjątkiem wojny zimowej: Finowie obronili swoją państwowość, ale pozostałe konflikty były radzieckim czy rosyjskim zwycięstwem. Afganistan pomijam, bo tam nikt nigdy nie wygrał, więc to wyjątkowy przypadek. Ale poza tym? W czasie II wojnie światowej Rosjanie skończyli w Berlinie, a Hitler popełnił samobójstwo. W 1953 r. stłumili powstanie w niemieckiej stolicy, w 1956 na Węgrzech, a w Czechosłowacji 1968 nikt z nimi nie walczył. W Gruzji w 2008 r. zajęli, co chcieli. W Ukrainie poniosą teraz klęskę, choć obawiam się, że niecałkowitą.

Ich dotychczasowe zwycięstwa nie były w żadnym razie błyskotliwe. Były wymęczone, wyciśnięte, osiągnięte kosztem gigantycznych ofiar, i to głównie po własnej stronie. To ich silna strona – nieustępliwość, zdolność znoszenia trudów i ponoszenia ofiar. Nie mają organizacji, umiejętności, często nawet woli walki. A mimo to idą na rzeź setkami, tysiącami… Aż przeciwnika wyczerpią, zużyją, zamęczą. Jak kot złapaną mysz.

Czytaj też: Imperium znów atakuje. Co jest ostatecznym celem Putina?

Rosja podciąga artylerię

Doniesienia mówią, że słynna długa na 63 km kolumna, która torowała drogę do Kijowa przez kilka dni, czekając na zaopatrzenie, otrzymała wreszcie paliwo i amunicję. I zniknęła, bo rozlazła się po okolicy, dzieląc na dużo mniejsze zgrupowania, które sformowały łuk: od Borodzianki przez Makarów, Byszów i Buczę, po Demydiw nad Dnieprem. To nie są wojska do ataku, lecz do obrony, zajmują szeroki front, by osłonić swoje skrzydła. A skoro Rosjanie przeszli do obrony na rubieży, to znaczy, że zrezygnowali z dalszego natarcia. Może podejmą je na nowo później, ale wiele wskazuje na to, że nieprędko.

Po drugiej stronie Kijowa, pod Browarami i Boryspolem, zeszły się aż cztery armie, ale też nie posuwają się naprzód. Wygląda na to, że i tu szykują się do długotrwałej, uporczywej obrony. Skupili się na rozpaczliwych próbach oczyszczenia swoich szlaków zaopatrzenia, czyli dążą do zajęcia Czernihowa i Sum. Ale nawet te stosunkowo niewielkie miasteczka sprawiają im wiele kłopotu na tyłach i na razie nie są w stanie ich zdobyć.