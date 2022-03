Nie tylko wojna. Co działo się na świecie w ostatnich dniach

Kolumbia zalegalizowała aborcję, Nikaragua zaostrzyła kary za jej przeprowadzanie. Australia walczyła z powodziami, a Etiopia otworzyła nową tamę na Nilu. Nie wszędzie wieści z Ukrainy dominowały w serwisach informacyjnych.

Eskalacja działań militarnych w Ukrainie zepchnęła na margines doniesienia z innych części świata, choć doniesienia z frontu nie dominują we wszystkich mediach. W niektórych nie ma ich prawie w ogóle. Inwazję Putina obserwujemy przede wszystkim z perspektywy europocentrycznej, ale nawet USA, zaangażowane dyplomatycznie i finansowo w ten konflikt, miejscami nie żyją nim wcale.

Nowa sędzia Sądu Najwyższego USA

Jednym z najważniejszych wydarzeń minionych dwóch tygodni było za oceanem wskazanie nowej sędzi Sądu Najwyższego. Kandydatury te zawsze mają charakter polityczny, a ta była szczególnie delikatna. Joe Biden jeszcze w kampanii obiecał, że jeśli będzie miał okazję, zdecyduje się na czarnoskórą kobietę i byłaby to pierwsza w historii taka nominacja do najwyższego organu wymiaru sprawiedliwości. Obietnica ta w dużej mierze zdecydowała o wyraźnym zwycięstwie Bidena w wieloetnicznym elektoracie. Nie tylko jednak demokraci patrzyli nerwowo, czy dotrzyma słowa. Sprawa była ważna też dla republikanów, którzy przed listopadowymi wyborami połówkowymi dyskredytują Bidena na wszystkie sposoby i oskarżali go m.in. o kierowanie się rasowymi pobudkami (zamiast merytorycznych) przy selekcji kandydatów.

Ostatecznie nominatką Białego Domu została Ketanji Brown Jackson, 51-letnia absolwentka szkoły prawniczej na Harvardzie. Zajmowała się głównie obroną wykluczonych: najuboższych, mniejszości etnicznych, seksualnych, Indian. Do najbardziej znanych spraw, w których orzekała już w todze sędziowskiej, należy odrzucenie inicjatywy przemysłu spożywczego, by nie podawać kraju pochodzenia mięsa na opakowaniach, oraz zmuszenie departamentu zdrowia do przywrócenia finansowania dla programów zapobiegania nastoletnim ciążom. Jackson podkreśla, że zawsze stara się przede wszystkim patrzeć na społeczne skutki wyroków. Jej przesłuchanie przed senacką komisją sprawiedliwości rozpocznie się 21 marca.

Czytaj też: Czas Afroamerykanek

Aborcja. Gwatemala zaostrza prawo, Kolumbia łagodzi

O poszanowanie praw człowieka w wymiarze sprawiedliwości znacznie trudniej będzie z kolei w Gwatemali. W minionym tygodniu tamtejszy parlament przegłosował nową ustawę regulującą szereg kwestii związanych z seksualnością i prawami kobiet. Trzykrotnie – z trzech do dziesięciu lat pozbawienia wolności – zaostrzona została kara dla kobiet za przeprowadzenie aborcji. Lekarz, który jej w tym pomoże, musi liczyć się nawet z możliwością 50-letniej odsiadki. Biorąc pod uwagę fakt, że w tym kraju (i w całym regionie Ameryki Centralnej) obowiązują jedne z najsurowszych na świecie kar za usunięcie ciąży, a prokuratorzy często oskarżają o aborcję kobiety, które dzieci straciły w skutek poronienia, nowe prawo znacznie pogorszy sytuację tamtejszych kobiet. Zakazane zostały też związki jednopłciowe oraz jakakolwiek forma edukacji seksualnej, nawet promująca tolerancję (nie mówiąc o afirmacji) innych orientacji niż heteroseksualna. Nowe prawo zostało przedłożone jednoizbowemu kongresowi już w 2018 r., jednak przegłosować udało się je dopiero teraz – pod rządami konserwatywnego prezydenta Alejandro Giammatteiego.

Ogromny krok w kierunku społecznej liberalizacji zrobiła natomiast Kolumbia. Tamtejszy sąd najwyższy orzekł o dekryminalizacji aborcji w pierwszych 24 tygodniach ciąży. Dotychczas jej usunięcie było legalne jedynie z powodu zagrożenia życia matki, potencjalnie śmiertelnych wad płodu lub kiedy do zapłodnienia doszło w wyniku gwałtu lub aktu kazirodczego. To kolejny po Meksyku i Argentynie kraj Ameryki Łacińskiej, który znacząco poszerza spektrum praw reprodukcyjnych kobiet. Wyrok wywołał falę społecznego entuzjazmu, na ulicę wyszły tysiące osób wymachujących zielonymi flagami i chustkami, symbolami ruchu pro-choice na kontynencie latynoamerykańskim.

Czytaj też: Wojna w „spichlerzu Europy”. Czy grozi nam głód?

Kwestia ropy, kwestia pandemii

Kolumbia oprócz wiadomości pozytywnych przyniosła jednak też wieści niepokojące. Rząd w Bogocie alarmuje o potencjalnych negatywnych konsekwencjach zawieszenia handlu surowcami naturalnymi z Rosją. Z powodu odcięcia rosyjskiej ropy od rynków zbytu do łask, przynajmniej na poziomie dyplomatycznym, wraca ropa z Wenezueli. Biały Dom sonduje możliwość odnowienia kontaktów handlowych z Caracas, co w Kolumbii spotkało się z ogromną krytyką. Tamtejsze władze są jednym z największych oponentów reżimu Nicolasa Maduro, w napiętych relacjach nie pomaga też ciągły napływ do Kolumbii wenezuelskich migrantów i awantury o część przygranicznych terenów między oboma krajami. Odblokowanie eksportu wenezuelskiej ropy bez wątpienia wzmocniłoby pozycję Maduro i napędziłoby nową falę represji wobec opozycji, co z kolei mogłoby zdestabilizować region politycznie i społecznie.

Tematem nie tylko regionalnym, ale ogólnoświatowym jest z kolei wciąż pandemia koronawirusa. Wojna w Ukrainie spowodowała, że świat zachodni o wirusie na chwilę zapomniał, ten jednak nieustannie o sobie przypomina. Oficjalna całościowa liczba ofiar SARS-CoV-2 przekroczyła już 6 mln, chociaż szacunki opublikowane na łamach prestiżowego periodyku medycznego „The Lancet” wskazują, że realnie zgonów mogło być nawet ponad trzy razy więcej – ok. 18,2 mln. W dodatku wirus znów atakuje w niektórych miejscach. W ostatnich tygodniach z niesłychanie restrykcyjnym lockdownem zmagali się mieszkańcy Hongkongu, gdzie omikron uderzył szczególnie mocno. Tylko w fali związanej z tym wariantem na koronawirusa zachorowało pół miliona osób, zmarło – 2365. Jak donosi „The Wall Street Journal”, w obu pierwszych latach pandemii łączna liczba zachorowań wyniosła tam zaledwie 13 tys. Krzywe nowych przypadków i zgonów rosną też w innych częściach świata: praktycznie w całej Azji Południowo-Wschodniej, Holandii, Szwajcarii i niektórych krajach Afryki Subsaharyjskiej.

Walewski: Czy to już koniec pandemii

Powodzie w Australii, tama w Etiopii

Oprócz pandemii dzieją się inne katastrofy, bo i natura nie daje o sobie zapomnieć. Najboleśniej odczuli to mieszkańcy wschodniego wybrzeża Australii, które nawiedziły dawno niespotykane powodzie. W niektórych miastach fala miała 14 m głębokości, a Sydney odnotowało dwa tygodnie z największą liczbą opadów, odkąd władze zbierają dane na ten temat. Ewakuowano kilka tysięcy osób, co najmniej 20 zginęło.

Woda była w centrum uwagi także w Afryce: Etiopia uruchomiła pierwszą turbinę na Tamie Wielkiej Odnowy, gigantycznym projekcie, który może zmienić układ sił w Afryce Północno-Wschodniej. Etiopia jest głównym rywalem Egiptu w walce o kontrolę nad zasobami Nilu, rządy obu państw od lat nie są w stanie osiągnąć konsensusu. Formalnie wody podzielone są pomiędzy Egipt i Sudan, a podstawy prawne dla tego układu pochodzą jeszcze z czasów kolonialnych – reguluje je traktat zawarty przez Wielką Brytanię i Egipt w 1929 r. Etiopia od dawna zgłasza jednak pretensje do rzeki, a tama ma być panaceum na jej problemy energetyczne. Gospodarka używa jako jej źródeł przede wszystkim spalanej biomasy i odpadów. Rząd w Kairze zapowiada odpowiedź, być może nawet militarną, jeśli Etiopia nie odpuści.

Wojna w Ukrainie, choć destabilizująca dla całego świata, nie jest jedynym medialnym tematem, choć do normalnej pracy reporterskiej serwisy informacyjne nie wrócą przez długi czas. Ich zainteresowanie może się najwyżej przenieść z działań militarnych na katastrofę humanitarną. W tym drugim przypadku Polska na czołówkach będzie gościć pewnie równie często co Ukraina.

Czytaj też: Imperium znów atakuje. Co jest ostatecznym celem Putina?