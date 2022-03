36. dzień wojny. Dlaczego z rosyjskich czołgów wypadają wieże?

Na jaw wychodzą niedostatki rosyjskiej machiny wojennej. Bardzo spektakularna jest zwłaszcza wada konstrukcyjna czołgów: są wyjątkowo podatne na eksplozje amunicji. Wskutek takiego wybuchu wylatują wieże, spadając czasem bardzo daleko od reszty wozu.

Nad Kijowem wschodzi słońce. Miasto żyje mimo wojny: na dworzec Passażyrskij wjeżdża pociąg, jakby zapraszał do wyjazdu, ale chętnych nie ma, ludzie zostają. Nieopodal ustawia się kolejka do sklepu. Rozrzedzony dym z okolic roznosi charakterystyczny zapach. Czy to zapach zwycięstwa? Niestety jeszcze nie.

Rosja niespecjalnie się cofa

Jak było do przewidzenia, o żadnym realnym wycofaniu spod stolicy i Czernihowa nie ma mowy. Jak słusznie zauważył mój przyjaciel i towarzysz niedoli w Jugosławii gen. Roman Polko, Rosja całkiem zapomniała, że NATO dysponuje bardzo efektywnym systemem rozpoznania i na bieżąco bada, co się dzieje w Ukrainie i wokół jej granic. Rosja o takim systemie może raczej tylko marzyć. Jej dowódcy wydają się nie wiedzieć, gdzie jest i co robi nieprzyjaciel, a co gorsza, nie orientują się chyba, gdzie są i co robią ich wojska.

Na przykład mapa, którą 25 marca pokazano w Sztabie Generalnym na sławetnej odprawie, choć ogólnie prawdziwa, pokazywała sytuację sprzed paru dni, podczas gdy z wielu rejonów rosyjskie wojska zostały już dawno wyrzucone. Zaczynam się zastanawiać, czy to tylko propaganda, czy generałowie rzeczywiście nie wiedzą, gdzie są ich żołnierze. Myślę, że dowództwo NATO mogłoby się nad biednymi rosyjskimi generałami zlitować i przynajmniej o położeniu ich wojsk informować na bieżąco. Kwatera główna Sojuszu i amerykański Pentagon zdają się wiedzieć to lepiej niż rosyjski Sztab Generalny.

Sekretarz prasowy departamentu obrony USA John F. Kirby podczas środowego briefingu ogłosił, że na Białoruś wycofano zaledwie ok. 20 proc. sił wokół Kijowa. Informacja o ich dalszych losach pochodzi z kanałów białoruskiej opozycji – według nich do Naukowo-Praktycznego Centrum Medycyny Radiologicznej i Ekologii Człowieka w Homlu przyjechało siedem autobusów z rannymi. Czy przypadkiem nie ma to związku z faktem, że Rosjanie okupują tereny Czarnobylskiej Elektrowni Atomowej, stacjonując na terenach skażonych? Według ostatnich doniesień właśnie się stamtąd wycofali.

Rosjanie nie mieli na tę wojnę ochoty

Tymczasem mimo ciężkich walk w rejonie Czernihowa miasto nadal jest odcięte, o deeskalacji nie ma tu mowy. Za to nieco dalej na południe Ukraińcy odnoszą całkiem spore sukcesy. Rosjanie musieli wycofać część mocno wykrwawionej 1. Armii Pancernej Gwardii i 2. Armii Gwardii. Teraz działa tu głównie 90. Witebsko-Nowogrodzka Dywizja Pancerna Gwardii z Jekaterynburga. Ale znów: dzięki odzyskaniu przez ukraińskie wojska Hrebełek i Płoskich odcięto tę dywizję od 6. Lwowskiego Pułku Czołgów Gwardii, który będzie zapewne skazany na całkowite rozbicie.

W okolicach Charkowa, gdzie 6. armia również stoi w miejscu, żołnierze ukraińskiej 92. Brygady Zmechanizowanej w ramach oczyszczania miasteczka Mała Rohań znaleźli punkt dowodzenia 59. Lublińskiego Pułku Czołgów Gwardii (144. Jelnińska Dywizja Zmechanizowana Gwardii). Z porzuconych tu niezniszczonych dokumentów (zaskoczenie czy brak dyscypliny?) jasno wynika, że prawie połowę pułku stanowili poborowi, a czterech żołnierzy (w tym dowódca plutonu por. Jewgienij Babanin) odmówiło 18 lutego wkroczenia na terytorium Ukrainy. Najwyraźniej wielu rosyjskich żołnierzy nie miało ochoty na tę wojnę.

Potwierdza się natomiast informacja, że część sił, w tym 2. Tamańska Dywizja Zmechanizowana Gwardii, jest przerzucanych spod Kijowa na Izium, gdzie Rosjanie mają nadzieję uzyskać jak największe zdobycze. Koncentrują się zatem na nowym celu – zajęciu obwodów ługańskiego i donieckiego i lądowym połączeniu z Krymem.

W obwodach donieckim i ługańskim próbowali przebić się przez linie ukraińskiej obrony. I nadal są nieskuteczni. Niewykluczone, że właśnie ten odcinek zasilą zluzowane wojska spod Kijowa, uzupełnione poborem, który rozpoczyna się 1 kwietnia. Ale z poborowymi sprawa nie jest prosta. Trzeba najpierw ich ubrać, przeszkolić i nauczyć wojskowej dyscypliny. Może minąć nawet kilka miesięcy, zanim wykażą jakąś wartość bojową. Dlatego Rosja szuka jakichkolwiek opcji uzupełnienia przetrzebionych stanów osobowych m.in. wśród najemników ze słynnej Grupy Wagnera czy ochotników zagranicznych. Pojawiły się też wojska Osetii Południowej i Abchazji, które Rosja uznaje za niepodległe państwa. Są pogłoski o potajemnym mobilizowaniu rezerwistów.

