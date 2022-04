Thomas Piketty: To jest wojna imperialna z poprzedniej epoki

Thomas Piketty, ekonomista, o nacjonalizmie, który jest łatwą odpowiedzią na niepokoje i nierówności, oraz kryzysie egzystencjalnym Europy.

JACEK ŻAKOWSKI: – Czy to jest wojna ideologiczna?

THOMAS PIKETTY: – Nie w takim sensie, jak to przedstawia Putin.

Czyli?

Wojny ideologiczne toczyli Sowieci z kapitalistycznym Zachodem i z faszystowską Osią. A to jest wojna imperialna. O ziemię i jej zasoby. Taka, jakie mocarstwa europejskie toczyły do połowy XX w. w Europie i na całym świecie. W tym sensie to jest wojna z poprzedniej epoki, kiedy wiele osób wierzyło, że komunizm czy faszyzm są alternatywą dla demokracji i kapitalizmu.