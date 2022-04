Rosyjski „Mein Kampf”. To nie jest wojna Putina, to wojna Rosjan

Putin wcale nie zamierza kończyć wojny. Jest nastawiony na „ostateczne rozwiązanie”, czyli unicestwienie nie tylko państwa, ale też ukraińskiej tożsamości. Co nie jest już wyłącznie zbrodnią wojenną, lecz w zamyśle polityką ludobójstwa.

„Jak Pan myśli, czym zakończy się sytuacja z Ukrainą” – pada pytanie w sondzie ulicznej. „Musimy zmieść ją z powierzchni ziemi. I wsio. (To wszystko)” – odpowiada mężczyzna w średnim wieku. „A potem Polskę i Bałtów” – dodaje. Ukraina to – w jego ocenie – nie państwo, to skrawek ziemi, którą w swoim czasie oddał Lenin. Trzeba walczyć z chachłami (obelżywe określenie Ukraińców)! Tu nie może być żadnych wątpliwości, to nacisty (naziści) – przekonuje. To jedna z wielu opinii, które zalewają rosyjskie media społecznościowe. Cały materiał wideo opublikował 4 kwietnia na swoim Twitterze Bojan Pancevski, korespondent „The Wall Street Journal”.

Z archiwum: Rosyjscy faszyści. Cel – władza i dyktatura

To nie jest „wojna Putina”, a „wojna Rosjan”

Pogarda, wielkoruski szowinizm, imperialna przemoc, odwrócenie pojęć. To w skrócie postawa, którą reprezentuje większość zwykłych Rosjan. Pomijając niewielką grupę bohaterów, którzy mimo represji protestują przeciw wojnie, a nawet tych, którzy odmawiają udziału w badaniu opinii publicznej lub odpowiadają wymijająco na pytanie o poparcie dla Władimira Putina. Po rozpoczęciu wojny przeciw Ukrainie sięgnęło ono jednak 83 proc. Tym samym najnowszy sondaż niezależnego Centrum Lewady prowadzony w ostatnim tygodniu marca potwierdza dwa fakty. Nastąpiła konsolidacja społeczna wokół Kremla. To raz. A dwa – to nie jest „wojna Putina”, a „wojna Rosjan”.

Postawy takie nie buduje się w krótkim czasie. Wrogość wobec sąsiadów tworzy się latami, skrupulatnie i metodycznie. Prezydent Putin nadaje kierunek, propagandyści podsycają skrajne emocje i nasączają nienawiścią, pogardą oraz przekonaniem sprawiedliwości dziejowej. Media przekaz ten upowszechniają, a Cerkwia sakralizuje. W rezultacie zbrodnie wojenne w podkijowskiej Buczy w oczach Rosjan będą niczym innym jak „prowokacją kijowskiego reżimu”, czyli nazistów.

Czytaj też: Putin to notoryczny kłamca. Maskirowka wkrótce Rosję zgubi

Państwo zniszczyć, ludzi reedukować

Na pytanie, „co Rosja powinna zrobić z Ukrainą”, odpowiedział 3 kwietnia na łamach RIA Novosti Timofiej Siergiejcew, kremlowski politechnolog. Medium jest nieprzypadkowe. Oficjalnie RIA Nowosti jest agencją informacyjną, w rzeczywistości z informowaniem ma niewiele wspólnego, jest instrumentem polityki Kremla, a jej standardy sprowadzają się do publikowania tzw. tiemników, czyli poufnych dyrektyw rządowych. Nie jest to więc wyłącznie esej jednego z politologów, lecz wykładnia Kremla przedstawiona piórem Siergiejcewa. On sam jedynie parafrazuje wcześniejsze tezy głoszone przez Władimira Putina.

Timofiej Siergiejcew nie jest też przypadkową tubą Kremla. Filozof z wykształcenia, wyspecjalizował się w doradztwie politycznym, zwłaszcza wyborczym. Zasłynął jako doradca w wyborach prezydenckich Leonida Kuczmy w 1999 r., Wiktora Janukowycza w 2004 r., a sześć lat później Arsenija Jaceniuka. Jest też autorem słynnego plakatu propagandowego z kampanii Janukowycza, na którym Ukraina podzielona jest na trzy sektory, a naród na trzy grupy. Od aneksji Krymu pracuje dla RIA Nowiosti, czyli Kremla. – Od początku XXI w. wygłasza znane tezy Putina o „wojnie domowej” w Ukrainie oraz „zewnętrznym zarządzaniu przeciw Rosji” – wyjaśnia w rozmowie z „Polityką” Igor Gretskij, politolog i były wykładowca na Uniwersytecie w Sankt Petersburgu.

„To nie jest po prostu artykuł. Do dowód przeciw Rosji przed przyszłym trybunałem wojennym” – oświadczył w poniedziałek prezydent Wołodymyr Zełenski. Siergiejcew przekazuje kremlowskie uzasadnienie deukrainizacji pod pretekstem denazyfikacji, z której w żaden sposób Putin się nie wycofał. W skrócie chodzi o likwidację państwa i reedukację narodu.

Proces deukrainizacji ma być długi. „Nie może być krótszy niż jedno pokolenie, które urodzi się i zostanie wychowane w duchu denazyfikacji” – postuluje. Nazistowski jest – w jego ocenie – nie tylko rząd w Kijowie, lecz cały naród. „Winny jest naród, pasywni naziści, nosiciele nazizmu”. Trzeba go masowo reedukować – represjami ideologicznymi oraz ostrą cenzurą, nie tylko w sferze polityki, lecz także kultury oraz edukacji. Może go przeprowadzić wyłącznie zwycięzca, a więc – jak sugeruje Siergiejcew – celem Kremla jest nie tylko likwidacja państwa, lecz tworzenie siłą nowego narodu. A to ma polegać na „odrzuceniu sztucznie podzielonego etnosu (czytaj: Ukraińcy to nie naród), stworzonego jeszcze za czasów władzy radzieckiej (odniesienie do słów Lenina), ludności historycznych terytoriów Małorosji i Noworosji”.

Czytaj też: Dlaczego Rosjanie popierają Putina i wciąż chwalą Stalina

Deukrainizacja, ukronazizm i inne brednie

Deukrainizację może przeprowadzić wyłącznie „zwycięzca, który w pełni kontroluje proces oraz także władzę, która ma ją ułatwić. Państwo mu poddane nie może być więc suwerenne, a rząd – Rosja – nie może stosować liberalnego podejścia do tego procesu” – pisze. Jak twierdzi, scenariusz krymski nie sprawdzi się w odniesieniu do całej Ukrainy. I dodaje: „Był realny w 2014 r. i w dodatku wyłącznie do Donbasu”.

Sponsorem ukronazimu jest „kolektywny Zachód” – jak propaganda kremlowska zwykła nazywać USA oraz Europę. Denazyfikacja nie może być kompromisowa na zasadzie formuły „NATO nie, UE tak”. Będzie więc swojego rodzaju dekolonizacją. Ma uwalniać od „odurzenia, pokusy i zależności od tak zwanego wyboru europejskiego”. Igor Gretskij zauważa, że jest tu znak równości pomiędzy nazizmem a europeizacją. W związku z czym „nazistów będą szukać nie tylko na Ukrainie, ale także w Rosji”. – Co oznacza, że Rosjanie, którzy uznali europejską ścieżkę rozwoju za możliwą dla swojego kraju, również będą zmuszeni rozstać się z proeuropejskimi iluzjami – twierdzi.

Czytaj też: Putin ma plan i go realizuje. Nie chodzi o zdobycie Kijowa

Rosyjski „Mein Kampf”

Wnioski mogą być więc takie, że Putin wcale nie zamierza kończyć wojny, a nastawiony jest na „ostateczne rozwiązanie”, czyli unicestwienie nie tylko państwa, ale też ukraińskiej tożsamości. Co nie jest już wyłącznie zbrodnią wojenną, lecz w swoim zamyśle polityką ludobójstwa. Po drugie, rozmowy pokojowe nie mają dla Kremla fundamentalnego znaczenia. Są pauzą taktyczną pozwalającą przegrupować się siłom zbrojnym i zwodzeniem przeciwników, czyli rozbudzaniem złudnej nadziei, że pokój jest na wyciągnięcie ręki. Dopóki Rosja nie zostanie pokonana militarnie, Kreml będzie urządzać wyłącznie kapitulacja władz w Kijowie.

Będzie ona wstępem do kontynuacji zbrodni, które znamy z Buczy. Manifest RIA Novosti słusznie przeraził Ukraińców i został powszechnie odczytany jako rosyjski „Mein Kampf”, czyli ideologiczna podbudowa „rusizmu”, skrajnego szowinizmu wielkoruskiego. Szef łotewskiego MSZ Edgars Rinkēvičs wprost określił go mianem „zwyczajnego faszyzmu”, a izraelski dziennik „Jerusalem Post” zauważył, że „rosyjskie media postrzegają ukronazizm za większe zagrożenie aniżeli ze strony Hitlera”. Wątpliwości nie ma także Mark Sołonik, rosyjski pisarz i publicysta historyczny. „RIA Nowosti jako organ informacyjny Kremla przestawiły w jasny sposób plan likwidacji suwerennego państwa i masowych represji wobec narodu”. Wojna w Ukrainie może faktycznie być operacją Kremla, lecz militarną wyłącznie w swojej pierwszej fazie.

Czytaj też: Imperium znów atakuje. Co jest ostatecznym celem Putina?