81. dzień wojny. Pogrom Rosjan w bitwie o pontonowe mosty

Ostatniej doby niewiele zmieniło się na lądzie, nie licząc rysującego się coraz bardziej wycofania najeźdźców spod Charkowa. Tak kończy się bitwa o to miasto, kolejna przegrana Rosji. Warto przy tym opisać, jak traci się siły przy próbie forsowania Dońca.

Sytuacja w Donbasie na szczęście bez większych zmian. Dziś już nikt nie pyta, kiedy rozpocznie się tutaj zapowiadana wielka ofensywa, bo jak widać, zanim się na dobre zaczęła, skończyła się znowu blamażem Rosjan. Kolejne próby ataków pod Iziumem na Słowiańsk nie dały żadnego rezultatu poza dalszym wykrwawieniem 1. Armii Pancernej Gwardii, z której pomału niewiele zostaje.

Miało być „wpieriod!”, a udało się „w boook”

Ołeksij Arestowycz, doradca prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, który jest dość wiarygodny, bo wypowiada się często, a nie zdarzają mu się wpadki informacyjne, powiedział ciekawą rzecz. Według niego cztery z 12 armii (1. Pancerna Armia Gwardii, 2. Gwardii, 5., 6., 8. Gwardii, 20. Gwardii, 29., 35., 36., 41., 49. i 58. armia) użytych w Ukrainie, czyli de facto wszystkie posiadane, są kompletnie rozbite i nie stanowią żadnej wartości bojowej.

Z pewnością chodzi o 6. armię pod Charkowem, która z podkulonym ogonem zwija się pomału do Obwodu Biełgorodzkiego na rosyjską stronę granicy. A także o 29. armię, którą pozostawiono na Białorusi i już do walk w Ukrainie nie wróciła. Co do pozostałych dwóch, to najpewniej jest wśród nich 1. Armia Pancerna Gwardii, stopniowo wycofywana spod Iziumu. Kandydatów do ostatniego miejsca jest kilku.

To 2. Armia Gwardii, z której w Ukrainie obecnie zidentyfikowano tylko 30. Brygadę Zmechanizowaną. Co się stało z 15. Aleksandrijską Brygadą Zmechanizowaną Gwardii oraz 21. Omsko-Nowobugdską Brygadą Zmechanizowaną Gwardii, tego nikt nie wie. Może nawet samemu Putinowi tego nie powiedziano. Bo po co go martwić? Z kolei 41. armia właśnie podejmowała bezskuteczne próby forsowania Dońca, o czym dalej. I tak Centralny Okręg Wojskowy wytracił siły, bo podlegająca mu 90. Witebsko-Nowogrodzka Dywizja Pancerna Gwardii też już nie przypomina tej sprzed 24 lutego...

Ołeksij Arestowycz wspominał też coś o tym, że ze stanowiskiem pożegnał się sam dowódca Centralnego Okręgu Wojskowego z Jekaterynburga gen. płk Aleksandr Łapin. Jeśli to prawda, to sprawa jest ciekawa, bo taki „zaszczyt” nie spotkał dotąd żadnego z czterech dowódców okręgów wojskowych, choć jest trzech kandydatów, by podzielić los kolegi.

Na południowym odcinku frontu w Donbasie Rosjanie usiłują wyłamać się ze zdobytej Popasnej, gdzie podobno ukraiński opór pokonała dopiero ściągnięta tu Grupa Wagnera, czyli prywatna banda, coś między agencją ochrony a armią najemników. Teraz walczy tu 40. Krasnodarsko-Charbińska Brygada Piechoty Morskiej i 336. Białostocka Brygada Piechoty Morskiej Gwardii (de facto sprowadzono je do roli zwykłych brygad zmechanizowanych). Tyle że wyłamanie zamiast w pożądanym kierunku na zachód udało im się w jałowym kierunku na północ, w stronę wsi Oleksandropilia. Może chcą w ten sposób obejść twardą obronę 24. Brygady Zmechanizowanej im. Króla Daniła, co mogłyby się udać, gdyby zostało przeprowadzone szybko i przeszło sprawnie w oskrzydlenie ukraińskich pozycji? Nieodparcie nasuwa mi się słynna scena z filmu „Nic śmiesznego”, kiedy na pytanie w windzie: „do góry jedzie?”, Cezary Pazura odpowiada: „a jak ma jechać, w boook?!”. Tak wyszło Rosjanom natarcie – miało być „wpieriod!”, a było „w boook”. Na pozostałych frontach wschodu i południa Ukrainy nic się nie zmieniło.

Natomiast to, co się dzieje pod Charkowem, napawa dość sporym optymizmem. Rosyjskie wojska cofają się coraz bardziej na północ, po swojej stronie granicy kopią okopy i rozbudowują obronę, jakby Ukraińcy mieli ruszyć przez Biełgorod, Kursk, Orzeł i Tułę do samej Moskwy. Może to jest jakiś pomysł, w sumie kto by ich teraz powstrzymał, gdy to, co zostało z rosyjskich wojsk lądowych, niemal w całości walczy w Donbasie?

Jak forsowano Doniec

Okazuje się, że dzielna 41. armia, która zasłynęła już tym, że w drodze na Kijów po wschodniej stronie Dniepra uszła ledwie kawałek za Czernichów, nawet nie opanowując tego miasteczka, teraz bohatersko szturmuje Doniec. W tym miejscu rzeka przypomina Wartę albo Bug. Problemem jest dość muliste dno, w którym grzęzną czołgi, jeśli próbują przeprawić się w ten sposób.

Od razu sobie powiedzmy: forsowanie rzek do dziś stanowi problem. Dlatego najlepiej uchwycić istniejący most i po nim przejść. To się udało Rosjanom pod Chersoniem, gdzie już 25 lutego zaczęli przełazić na północno-zachodni brzeg Dniepru od razu w dwóch miejscach. Forsowanie Dońca pod Iziumem było już znacznie trudniejsze, walki o miasto trwały od 6 do 26 marca. Trzy tygodnie borykali się Rosjanie z obroną Iziumu. Walczyła tu wówczas 2. Armia Gwardii, której ostatecznie sforsowanie Dońca w mieście wyszło, ale kosztem olbrzymich strat. Rzecz w tym, że nie zdecydowano się na zmasowany artyleryjski ostrzał zbudowanych przez Rosjan mostów pontonowych w obawie przed porażeniem okolicznych terenów zabudowanych i zadaniem strat własnej ludności.

Co prawda zajęcie Iziumu i wyjście 28 marca na południe stąd na niewiele się Rosjanom zdało, bo przez cały kwiecień i pół maja nie zdołali dojść dalej niż do połowy drogi do Słowiańska. Ale trzeba przyznać, że było to jedyne udane sforsowanie rzeki przez rosyjskie siły z wykorzystaniem mostów pontonowych.