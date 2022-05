82. dzień wojny. Ługańska Republika Ludowa na pasku rosyjskich służb

Na frontach chwilowo bez zmian, choć oczywiście spokoju nie ma. Wszędzie jest sytuacja patowa, a teraz najgorsze żniwo po obu stronach zbiera artyleria. Ciekawe jest jednak to, z jaką łatwością Rosjanie oddają rejon na północ od Charkowa.

Sytuację na wszystkich frontach można naprawdę skwitować krótko – bez zmian. Rosjanie się wykrwawili i według doniesień brytyjskiego wywiadu ich straty mogą sięgać nawet 1/3 stanów wyjściowych sił, jakie wkroczyły do Ukrainy 24 lutego.

Broni się nawet nieszczęsny Mariupol, gdzie wciąż pozostaje blisko tysiąc ukraińskich żołnierzy z 36. Brygady Piechoty Morskiej oraz Pułku „Azow” ukraińskiej Gwardii Narodowej. Mniej więcej 400 z nich jest nadal zdolnych do walki, pozostali są poważnie ranni, wielu umiera w męczarniach. Trwają negocjacje, by ich wszystkich ewakuować do Turcji i tam internować do końca wojny. Trzymam kciuki za to, by się to udało.

Jak państwo zauważyli, mało piszę o Mariupolu, bowiem to, co się tam dzieje, przekracza ludzkie pojmowanie. Walczący w Mariupolu wykazują się taką siłą charakteru, że to aż niewyobrażalne. Jako nastolatek przeczytałem wspaniałą książkę Bohdana Arcta „Cena życia”. Była to oparta na faktach powieść opisująca losy brytyjskiego pilota myśliwskiego, który po upadku Singapuru dostał się do japońskiej niewoli, z której zdołał zbiec, a następnie przez tereny Indonezji i Nowej Gwinei dostał się do Australii. To, przez co ten człowiek przeszedł, było niewyobrażalne, książkę polecam. Pokazuje ona, na ile stać silnego człowieka walczącego o przetrwanie i jak wielką wartością jest ludzkie życie. O obrońcach Mariupola można napisać równie przejmującą książkę i może to ktoś kiedyś uczyni. Mjr pil. Bohdan Arct, as myśliwski, dowódca 316. Dywizjonu, dobrze wiedział, jaka jest cena życia. Sam wielokrotnie zaglądał śmierci w oczy, kiedy człowiek zdaje sobie sprawę, jak bardzo chce żyć.

Ukraińskie sukcesy pod Charkowem

W wielu miejscach prowadzona przez ukraińskie wojska kontrofensywa pod Charkowem spowodowała wypchnięcie rosyjskich wojsk na odległość do 10 km od rosyjskiej granicy. Okazuje się jednak, że wcale nie są to takie bardzo rosyjskie wojska. W większości bowiem są tu obecne oddziały Narodowej Milicji Ługańskiej Republiki Ludowej, leżącej po sąsiedzku, nieco bardziej na południe. Oczywiście żadna to milicja, zwykłe regularne wojsko, choć jeszcze mniej profesjonalne niż wojska rosyjskie.

Najśmieszniejsze jest to, że ługańskich bojowników nie szanują nawet Rosjanie, bo to, że w Ukrainie uważa się ich za sprzedawczyków i zdrajców, to sprawa oczywista. Kilka dni temu doszło do ciekawego incydentu na granicy rosyjsko-ukraińskiej po zachodniej stronie rzeki Doniec. Pododdział milicji Ługańskiej RL, wycofując się, chciał przejść na terytorium Rosji, a tymczasem zagrodzili im drogę rosyjscy pogranicznicy, grożąc otwarciem ognia. Nie wpuszczono ich do Rosji, nikt ich tam nie chce. Jakiż musiał być ich zawód.