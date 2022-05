84. dzień wojny. Plan minimum? Wyrwać Rosji każdy skrawek ukraińskiej ziemi

Kolejna tura rozmów pokojowych została zerwana, czemu osobiście się nie dziwię. Za to zdziwienie niektórych zachodnich liderów budzi mój niepokój. Ukraina walczy za Europę, za nas i za tych symetrystycznych przywódców. Tak się złożyło, że była pierwsza na drodze nowej hordy z Rosji.

Jak można się było spodziewać, Rosjanie nie spieszą się z przekazaniem Ukrainie rannych z Azowstalu, którzy zgodnie z umową oddali się do niewoli, by poddać się wymianie na jeńców. To kolejne świństwo rosyjskich władz, które nic sobie nie robią z zawartych porozumień. Gdy ktoś nawołuje do dialogu z Rosją, to pytam: po co?