89. dzień wojny. Po co Rosjanom sprzęt, który jest dla nich groźny?

Rosjanie ponoszą w Donbasie potężne straty, ale nikt się nimi nie przejmuje. Chyba że dotyczy to sprzętu, wtedy to co innego. Rosja ma w uzbrojeniu prawdziwe car-puszki: wielkie, imponujące i kompletnie bezużyteczne.

Podziwiam tych upartych Rosjan: giną, krwawią, tracą sprzęt, a próbują zawzięcie i bez opamiętania. Artyleria strzela w całym Donbasie, wojska wciąż podejmują mniejsze i większe ataki. Często zmuszają ukraińskie siły do przeprowadzania małych lokalnych kontrataków, by wyrzucić ich z miejsc, gdzie niespodziewanie przyleźli, przecisnęli się, przeniknęli przez obronę.

Tak było pod Iziumem ostatniej doby, tak było pod Łymanem i wokół Siewierodoniecka. Najgorsza sytuacja panowała wokół Popasnej, gdzie rosyjskie natarcie, jak to pod Iziumem, rozlało się na trzy kierunki. Najważniejszy był ten na zachód – Rosjanie doszli do Sołedaru, zostali odrzuceni do Wołodymyriwki, czyli wbili się na ok. 15 km i odrzucono ich na 3–4 km. W kierunku na północny zachód przypełzli w okolice wsi Berestoweć. Celowo piszę „przypełzli” – nie było to błyskotliwe włamanie, przypominało raczej kucie muru. I wreszcie na północy doszli do Wrubiwki (ok. 5 km od Popasnej).

Z tych włamań Rosjanie próbują atakować dalej. Gdyby udało im się przebić 35–40 km na północ do Serebrianki nad Dońcem, całkowicie odcięliby ukraińskie wojska walczące nie tylko w Siewierodoniecku, ale też w Lisiczańsku i całym rejonie. Znając jednak ich tempo, wynoszące średnio 1 km na dobę (i to tylko w dobre dla nich dni), zajmie im to cztery–sześć tygodni. A w tym czasie do natarcia mogą ruszyć przekazane z NATO czołgi, transportery opancerzone i artyleria.

Wojna prawie okopowa

Pod Charkowem wojska ukraińskie szczęśliwie Rosjan odpychają, aż w końcu dopchnęły ich na odległość ok. 10–15 km do granicy, a na zachodnim brzegu Dońca, który wpływa tu z Rosji do Ukrainy – do samej granicy. Rosjanie zaniepokoili się i ściągnęli posiłki, skąd się dało. Wprowadzono tu z powrotem głównie 6. armię, która lizała rany w rejonie Biełgorodu – ma wesprzeć milicję tzw. Ługańskiej Republiki Ludowej. Dotarła tu też pochodząca z 14. Korpusu Armijnego Floty Północnej słynna arktyczna 200. Peczengska Brygada Zmechanizowana. Jej dowódca w marcu zmarł w Ukrainie na hipotermię, co stanowi chyba najlepszą reklamę tej arktycznej brygady.

Teraz obrona niestety stężała, ukraińskie siły zatrzymały się na liniach. Pocieszające, że mają wojska na wschód i południe od Czuhujewa, po wschodniej stronie Dniepru. Co prawda będą potrzebować świeżego wsparcia, ale jest szansa na przeprowadzenie natarcia na Kupiańsk i przecięcie drogi zaopatrzenia wiodącej do Iziumu. Zdusiłoby to wielkie zgrupowanie rosyjskich wojsk, pozbawione szybko zużywanej amunicji, równie szybko zużywanego paliwa (wszak czołgi nieustannie manewrują, nawet kiedy wojska drepczą w miejscu) i innych materiałów (części zamiennych, racji żywnościowych, opatrunków i medykamentów, papierosów, czekolady i wódki).

Podobnie wygląda sytuacja na południowych odcinkach frontu, czyli na kierunku zaporoskim, mikołajowskim i pod Chersoniem. Wszędzie pat – obie strony są zbyt silne w obronie, a zbyt słabe w zakresie możliwości ofensywnych, dlatego tkwią w miejscu, okładając się wzajemnie ogniem artylerii. Bardzo to przypomina starcie okopowe z frontu zachodniego w czasie I wojny światowej. Wojna iracko-irańska (1981–88) przybrała podobną formę na wiele lat.

Poza tym Rosjanie nadal trzymają obrońców Azowstalu, którzy poddali się pod warunkiem, że zostaną przekazani „swoim” w drodze wymiany jeńców. Takie porozumienie wynegocjowała Ukraina, szczegółów nie znamy. Nie dziwi, że Rosjanie nie dotrzymują zawartych umów – bo to pierwszy raz? Wszystko to może być pewną wskazówką co do ewentualnego układania się z Rosją. Ten, kto wyjaśni, jaki ma to sens, powinien dostać Nobla. Nie pokojowego, lecz w dziedzinie metafizyki.