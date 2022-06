126. dzień wojny. Bayraktar to wyjątkowy dron. Dla Rosjan jest jak namolna mucha

Istnieje niestety prawdopodobieństwo, że Ukraińcy opuszczą także Lisiczańsk, zaopatrywanie garnizonu przebiega z coraz większym trudem. Wciąż czekamy na wejście do szerszego użycia zachodniego uzbrojenia. Prawdziwym symbolem tej wojny stał się turecki dron Bayraktar TB2. Powstały o nim piosenki, wierszyki, jego sukcesy działają pokrzepiająco. Co to w ogóle jest – ten bayraktar?

Litwa przeprowadziła nawet zrzutkę pieniędzy, za które kupiono aż trzy aparaty tego typu. A dokładnie rzecz biorąc: zebrane pieniądze turecki producent oddał Ukrainie w formie pomocy humanitarnej, a bayraktary przekazał jej za darmo. Teraz na dron zbierają się Polacy, o czym więcej w dalszej części tekstu. Lisiczańsk w kieszeni, Rosjanie w saku Z samej Ukrainy tak krzepiące wieści nie płyną.