127. dzień wojny. Ukraińcy zmienili koncepcję, a z Rosjan wkrótce zejdzie para

Mało kto zauważył, że Ukraińcy zmienili koncepcję walki. Mimo to niepokoimy się, co będzie, kiedy stracą Donbas. Tymczasem tak naprawdę niewiele się zmieni, jeśli chodzi o powody do zmartwień.

Łysyczańsk jest pomału otaczany z trzech kierunków. Rosyjskie wojska szły od południa, od strony miejscowości Wrubiwka, leżącej nieco na zachód od zajętych niedawno Wzgórz Hirskich. Natarcie ma uzupełnić atak od południowego wschodu, prowadzony wzdłuż Dońca. Co gorsza, Rosjanie przeprawili się przez rzekę w rejonie miejscowości Prywillja – wybrali pętelkę, kiedy Doniec nie tylko zmienia kierunek z „na wschód” na „na południe”, ale koryto tworzy tu charakterystyczną „omegę”.