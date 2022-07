145. dzień wojny. „HIMARS o’clock”, czyli dlaczego Rosjanom brakuje amunicji i paliwa

Rosyjski walec ruszył niemrawo, koncentrując się na pozostałej części Donbasu. Niewiele jednak Rosjanie osiągnęli. Od pewnego czasu HIMARS-y paraliżują rosyjskie zaopatrzenie w amunicję.

Pod Iziumem Rosjanie ograniczyli się do ostrzału ukraińskich pozycji, nie podejmując żadnych szturmów na ziemi. Działało tu natomiast rosyjskie lotnictwo, wspomagając ogień artylerii własnymi atakami bombowymi i rakietowymi. W rejonie Siewierska stroną atakującą byli Rosjanie, ale wygląda na to, że wojska ukraińskie przeprowadziły udany kontratak nad Dońcem, wyrzucając Rosjan z Hryhoriwki jakieś 3 km na wschód do Biłohirowki.