146. dzień wojny. Plotką i niemądrą piosenką. Jak się toczy wojnę psychologiczną

Etap, kiedy wojna zamiera na dotychczasowych pozycjach, obie strony wykorzystują do zintensyfikowania działań informacyjnych. Rosji chodzi o to, by wpływać na Ukraińców i ich nieformalnych sojuszników. Wszystko zależy od tego, czy społeczeństwa Zachodu się na to nabiorą.

Rosja właśnie ujawniła, że działaniami w rejonie Charkowa oraz Iziumu kieruje trzecie dowództwo „grupy wojsk” – Wschodniej GW. W jego skład wchodzą elementy 1. Armii Pancernej Gwardii i 6. Armii z Zachodniego OW oraz 29., 35. i 36. Armia ze Wschodniego OW. Nazwa „Wschodnia GW” wskazuje na wydzielenie sztabu zgrupowania ze Wschodniego Okręgu Wojskowego.