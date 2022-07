Atak rakietowy na Odessę. Tuż po podpisaniu paktu ws. zboża

Porozumienie w sprawie eksportu zboża zostało podpisane w piątek w Stambule i uznane za przełomowe. Rosjanie zaatakowali główny ukraiński port niespełna dwanaście godzin później.

Porozumienie w sprawie ukraińskiego zboża podpisali w piątek w Stambule sekretarz generalny ONZ António Guterres, rosyjski minister obrony Siergiej Ławrow, jego ukraiński odpowiednik Oleksandr Kubrakow i pośrednik między stronami, gospodarz spotkania prezydent Turski Recep Tayyip Erdoğan. Zgodnie z umową z trzech ukraińskich portów miały wkrótce wypłynąć statki z 25 tonami blokowanej teraz przez Rosjan żywności. Odessa jest największym z nich.

W sobotę na port spadły rakiety sterujące z pociskami Kalibr. O ataku pisało rosyjskie dowództwo Wojskowego Okręgu Południowego na Telegramie, wyrażając „nowe wątpliwości” co do ledwo podpisanej umowy. To jeden z największych ataków na miasto od początku wojny, eksplozje wstrząsnęły budynkami, nad centrum unosi się dym.

Jak relacjonuje dziennik „Guardian”, osoby wypoczywające na plaży oklaskiwały ukraińską obronę przeciwlotniczą, która zestrzeliła dwa rosyjskie pociski. Pozostałe dwa trafiły w port.