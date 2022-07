152. dzień wojny. Wilki, jeże, osy. Gdzie są ci genialni rosyjscy dowódcy?

Niemoc Rosjan kontrastuje z wypowiedzią premiera Węgier Viktora Orbána, który stwierdził, że Ukraina nie może wygrać, więc wysyłanie jej uzbrojenia to marnotrawstwo. Mamy teraz do czynienia z pewnym przesileniem. Potem sytuacja musi się wyklarować w jedną lub drugą stronę.

W rejonie Słowiańska Rosjanie prowadzili anemiczne ataki bardzo niewielkimi siłami. Można by je uznać za rozpoznanie bojem, gdyby nie to, że walczą tu już prawie trzy miesiące, więc powinni dobrze znać rozmieszczenie ukraińskich pozycji. Te szturmy przejdą chyba do legendy, zupełnie jak alianckie ataki nad Sommą w czasie I wojny światowej.

Ataki w kierunku Siewierska wyglądają z kolei tak, że czytelnicy w końcu zaczną podejrzewać, iż fragmenty na ten temat przepisuję z poprzednich tekstów.