156. dzień wojny. „Tank heavy” à la Rosja. Ciężki grzech na polu bitwy

Obie strony przegrupowują siły tak, by przeprowadzić działania ofensywne w dogodnych dla siebie miejscach. A my chcieliśmy zapytać, czy doświadczenia ukraińskie usprawiedliwiają zakup tysiąca czołgów dla Polski. Czołg się, owszem, przydaje, ale ilość ma znaczenie.

Trzeba mieć na uwadze, że mimo swojej przaśności i beznadziejnie małej efektywności Rosjanie cały czas się uczą i wyciągają wnioski. Wygląda na to, że przenoszą siły do rejonu Gorłowki na wschód i południe od Bachmutu. I to jest niestety dość logiczne posunięcie – spotęgowanie uderzenia tam, gdzie odniosło się pewien sukces, daje największe szanse ponownego powodzenia.