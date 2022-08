159. dzień wojny. Faza przesilenia. Teraz każdy błąd będzie kosztowny

Trwa wojna nerwów między coraz bardziej wyczerpanymi Rosjanami a wojskami Ukrainy, które powoli organizują się do kontruderzenia. Miejmy nadzieję, że dowódcy wiedzą, co robią. O wielu rzeczach nikt publicznie nie informuje, to oczywiste. Tymczasem Polska kupuje w Korei Południowej samoloty KAI FA-50. Dobrze to czy źle?

Wiadomością dnia jest atak HIMARS-ami na eszelon wojskowy w Bryliwce ok. 45 km na południowy wschód od Chersonia. Pociąg prowadził skład złożony z 40 wagonów, wiózł kołowe transportery opancerzone BTR, żołnierzy, przypuszczalnie amunicję. Według ukraińskiej strony zginęło 80 wojskowych, a 200 zostało rannych. Sam atak budzi pewne wątpliwości.