175. dzień wojny. Może desant na tratwach? Rosjanie nie przestają zadziwiać

Dalszy ciąg ukraińskiej korridy – Rosjanie wykrwawiają się w bezsensownych atakach w Donbasie i tkwią pasywnie na południu kraju, czekając na kolejne pociski HIMARS. Marzenia o ukraińskim wybrzeżu przeszły do sfery niezrealizowanych. Dlaczego Rosjanie nie wierzą w siłę swojej piechoty morskiej?

Obie strony konfliktu nadal się oskarżają o ostrzeliwanie Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej. To, że Rosjanie chcą sprowokować ukraiński ogień na elektrownię, to oczywiste. Ale Ukraińcy nie są aż tak głupi i mimo ponawianych ataków, nie odpowiadają ogniem. Rosjanie dla odmiany postawili 11 km od elektrowni pojedyncze działo 2S7 Pion, które tkwi tam, diabli wiedzą po co.