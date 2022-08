176. dzień wojny. Rosjanie na Białorusi jednak nie mogą robić, co chcą

Ukraina nadal się trzyma, szykując się do bardziej ofensywnego rozstrzygnięcia. Rosji do pokonania Ukrainy zabrakło m.in. udziału Białorusi, która udostępniła agresorowi terytorium i bazy, ale sama w inwazji na Ukrainę udziału nie wzięła. Stało się tak mimo nacisków Putina na Łukaszenkę. Widać, białoruski przywódca ma jakiś mocny argument, który przemawia nawet do Putina.

Uderzenia na Krym wywołały płaczliwą reakcję Rosjan, którzy wymyślili sobie, że są to ataki terrorystyczne. Biedacy, jak cierpią straszliwie, jak ich amunicja jest źródłem efektownych fajerwerków, tyle natrudził się rosyjski robotnik, żeby te pociski wyprodukować, a potem rosyjski kolejarz, które te pociski przywiózł, a wredni Ukraińcy strzelają HIMARS-a i bum!