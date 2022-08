183. dzień wojny. Czy Rosja może wygrać? Strategia pytona na razie nie działa

Niestety Rosja wciąż może wygrać. Byłaby to tragedia i zapowiedź konfrontacji z NATO za kilka lat. Chyba że Rosjanie podbiliby najpierw resztę Gruzji – dla rozgrzewki, rzec można. Gdzie leży niebezpieczeństwo?

Nawet nie chcemy sobie tego wyobrażać. Dla dzielnego narodu ukraińskiego byłoby to pasmo nieszczęść, a Rosja wyszłaby z tego wzmocniona. Nie gospodarczo, broń Boże. Ale czy potrzebuje silnej gospodarki do skutecznych podbojów? To paradoks, że Zachód rękoma Ukrainy siłuje się z Rosją i nie może jej zadusić. Weźmy samochody. Rosja produkuje ich niewiele więcej niż Czechy, a wyraźnie mniej niż Brazylia czy Hiszpania.