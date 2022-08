186. dzień wojny. Rosji SRU nie wychodzi. To podstawa na polu walki

Rosjanie przerzucają w pobliże Ukrainy świeżo sformowany 3. Korpus Armijny. Co ciekawe, dostał nowoczesny sprzęt, ale chyba tylko dla efektu propagandowego. Szkolenie żołnierzy trwało krótko. Na kursach korespondencyjnych pewnie nauczyliby się więcej.

Tym bardziej nie sądzimy, że rosyjscy żołnierze są zdolni do prowadzenia działań w zgodzie z regułami sztuki wojennej. To dobra okazja, by przypomnieć jedną z najważniejszych zasad, a zarazem najtrudniejszych do pojęcia i realizacji. Nazywa się synergia, a wynika z samej teorii pracy systemu. Ściągnięci z Dalekiego Wschodu bezrobotni mieszkańcy wsi, ludzie pozbierani z ulic, niedawni podopieczni służby penitencjarnej i dresiarze przyciągnięci wysokimi zarobkami mają raczej nikłe pojęcie na ten temat.