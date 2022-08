188. dzień wojny. Ofensywa Ukraińców stanęła. Ale Rosja cieszy się za wcześnie

Ukraińskie natarcie chwilowo się zatrzymało. Wydaje się, że do całkowitego przełamania rosyjskich linii zabrakło mocy, a nade wszystko wsparcia lotniczego. Ale to nie koniec, często po zebraniu sił ofensywa rusza ponownie.

Rosyjskie siły specjalne pomogły natomiast w ofensywie pod Bachmutem, gdzie w końcu wdarły się do wsi Klynowe. Walki toczą się o jej południowo-wschodni skraj. Ukraińskie wojska trzymają wzgórza w Werszynie i Kodemie, co daje dobre pole do ostrzału, ale nie w terenie zurbanizowanym. We wsi Klynowe jest Grupa Wagnera, przeważnie weterani specnazu, chyba jedyna rosyjska formacja, jaka jeszcze jako tako działa.