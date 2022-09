219. dzień wojny. Czy Rosjan czeka kolaps amunicyjny? Skutki będą porażające

Wiadomością dnia jest domknięte do rana okrążenie Rosjan pod Łymaniem. Jednocześnie Ukraińcy cały czas niszczą magazyny amunicji wroga. Czym one są, jak wyglądają i funkcjonują? To nie taka prosta sprawa, zwłaszcza w warunkach wojny.

Z rejonu Łymania doskonałe wieści. Nawet według rosyjskich źródeł, ale potwierdzonych doniesieniami ukraińskich korespondentów, Ukraińcy zajęli wieś Stawki leżącą ok. 3 km na północ, a następnie przecięli drogę na Zariczne i Torśke, ostatnią trasę zaopatrzenia dla walczących tutaj wrogich sił. W „kotle” znalazły się dwa bataliony rezerwowe BARS-13 i BARS-16, ługańska 2. Brygada Zmechanizowana Gwardii i być może również 752. Pietrokowski Pułk Zmechanizowany z 3. Wiślańskiej Dywizji Zmechanizowanej 20.