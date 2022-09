192. dzień wojny. Większa przeżywalność na polu walki, czyli czy abrams jest lepszy od T-72?

Ukraińskie wojska nie odstępują, choć walki pod Chersoniem toczą się ze zmiennym szczęściem. Wściekłe rosyjskie kontrataki najczęściej nie są skuteczne, ale zdarza się, że ukraińskie wojska muszą się kawałek cofnąć. Za to w innych miejscach powoli posuwają się naprzód. Czy abramsy mogłyby coś zmienić?

Zgodnie z oficjalnymi komunikatami Sztabu Generalnego Ukrainy na froncie chersońskim trwają walki pozycyjne w miejscach, gdzie ukraińskie wojska dokonały włamań w rosyjskie linie obronne. Rosjanie prowadzą kontrataki, ale te są odpierane. Jednocześnie jednak trwa redukcja rosyjskiego potencjału na całym południowym froncie dzięki użyciu precyzyjnego ognia artylerii oraz rakiet kierowanych GLMRS odpalanych z wyrzutni HIMARS, a także poprzez uderzenia lotnicze. To, o czym źródła oficjalne nie piszą, to działalność grup specjalnych na tyłach Rosjan. Nie tylko dokonują one ataków, wprowadzając chaos i zamieszanie, ale też wskazują cele dla pocisków rakietowych, wyszukując składy amunicji i stanowiska dowodzenia.

Oficjalne doniesienia mówią o silnym rosyjskim kontrataku na Prawdyne, wsi położonej na południowy zachód od Posad-Pokrowskie na drodze Mikołajów–Chersoń, co świadczy o tym, że Prawdyne nadal jest w ukraińskich rękach. Rejon ten został zdobyty przez ukraińskie wojska w pierwszym dniu ofensywy i dotąd jest utrzymywany. Jeśli wojska zajęły jakiś rejon i przez trzy kolejne dni nie dają się z niego wyrzucić, to prawdopodobieństwo, że go stracą, maleje. Na zajętym terenie wojska natychmiast zaczynają się umacniać: kopać okopy, łączyć je w transzeje, urządzać ukryte stanowiska ogniowe itd.

Włamanie na 10 km to jest coś

Co ciekawe, rosyjskie lotnictwo dokonało uderzenia lotniczego na Chreszczeniwkę, wieś położoną 5 km od Dniepra, niedaleko od drogi Nikopol–Kachowka–Nowa Kachowka. W dodatku rosyjski front jeszcze w drugiej połowie sierpnia przebiegał jakieś 10 km na północ od Chreszczeniwki, co oznacza, że ukraińskie wojska ją zdobyły w toku ofensywy. Jest to kolejna oś natarcia od miasteczka Wysokopilla – na zachód od niego wojska ukraińskie atakowały w kierunku Archanhelśke i początkowo na tym froncie nie szło dobrze. Coś się jednak pozytywnego wydarzyło w ciągu kilku ostatnich dni, bo włamanie na mniej więcej 10 km to jest coś. Nie wiadomo natomiast, czy uda się je utrzymać. Rosyjscy milbloggerzy, pisząc o okrążeniu ukraińskich wojsk w miejscowości Petriwka, nieco na północ od Chreszczeniwki, potwierdzają w ten sposób, że ukraińskie wojska faktycznie dokonały tu włamania. Jednak obserwowane ataki lotnicze i ostrzał artyleryjski świadczą o tym, że Ukraińcy w Petriwce nie są okrążeni, bo utrzymują wiele sąsiednich wsi, w tym Chreszczeniwkę na południu oraz Weliką Kostromkę na północy.

Kolejne rosyjskie uderzenia lotnicze na Suchy Stawok nad rzeką Ingulec świadczą zaś o tym, że i ta wieś pozostaje nadal w rękach ukraińskich – poszerzony 29–30 sierpnia przyczółek pod Dawidiw Brodem nadal jest trzymany przez ukraińskie wojska. Pojawiają się doniesienia ze strony rosyjskiej, że Ukraińcy posunęli się na tym kierunku na południe od Kostromki, ale nie mogąc zdobyć wsi Schasliwe, obeszli ją od zachodu i zajęli maleńką wieś Bezimenne.

Według rosyjskich milbloggerów ciężkie walki trwają też w miasteczku Snihuriwka na zachodnim brzegu rzeki Ingulec, na kierunku chersońskim.

Dalsze precyzyjne uderzenia na Rosjan

Po raz kolejny rakiety HIMARS zniszczyły dwie przeprawy promowe przez Dniepr, jedną w okolicy miasteczka Lwowe, a drugą koło Mostu Antoninowskiego w Chersoniu. Zdecydowanie utrudnia to dowóz zaopatrzenia na północny brzeg Dniepru w wyścigu o to, by Rosjanie zużywali tu więcej amunicji, niż przez rzekę otrzymują. Kolejne uderzenie rakietowe spadło na duże zgrupowanie sprzętu wojskowego w miasteczku Tawrijśk, kilka kilometrów na wschód od Nowej Kachowki, czyli po południowej stronie Dniepru. Udało się też zniszczyć rosyjskie stanowisko operatorów bezpilotowych aparatów latających pod Prawdyne, co świadczy o tym, że front przebiega niemal przez samą wieś. Toczą się tu dość zacięte walki.

Precyzyjne uderzenia ukraińskie zniszczyły też rosyjskie systemy artyleryjskie i skład amunicji pod Enerhodarem. Nie jest wykluczone, że chodzi o rosyjską artylerię, która dokonywała prowokacyjnych ostrzałów rejonu elektrowni w Enerhodarze, by oskarżyć stronę ukraińską o stwarzanie niebezpieczeństwa katastrofy jądrowej i radioaktywnego skażenia terenu. Ukraińcy jednak nie mają żadnego interesu, by sprowadzać ciężkie i katastrofalne skażenia na samych siebie, narażając się przy tym na niekorzystne dla nich reakcją Zachodu. Interes w wywołaniu takiego zamieszania mają natomiast Rosjanie, którzy chętnie straszą możliwością katastrofalnego skażenia.

Zniszczono też pięć rosyjskich składów amunicji, w tym na północ od Chersonia, w rejonie Berysławia, na wschód od Kachowki oraz w pobliżu samego Chersonia. Palił się też skład amunicji urządzony w Kozackim Terminalu Zbożowym w Nowej Kachowce. Ponownie trafiono zgrupowanie wojsk z dużą ilością sprzętu wojskowego w miasteczku Oleszki na południowy wschód od Chersonia. Wojska te czekały na przeprawę przez Dniepr promem. Zniszczono również przeprawę promową przez rzekę Ingulec w miejscowości Darjiwka.

Ponownie pojawiły się bayraktary, zapewne po uzupełnieniach ich stanów w drodze nowych zakupów i darowizn ze zbiórek na Litwie i w Polsce. Aparaty prowadzą rozpoznanie na rzecz wojsk ukraińskich, w tym w rejonie Chersonia, wskazując cele dla rakiet HIMARS. Domyślamy się, że przede wszystkim zaangażowano je do wyszukiwania przepraw promowych.

Rosjanie również dokonywali uderzeń lotniczych, używając zwykłych, czyli niekierowanych, bomb, w tym FAB-500 o masie po 500 kg. Zaatakowano ukraińskie zgrupowanie wojsk w Liubomyriwce, nieco na północ od ukraińskiego włamania nad rzeką Ingulec, oraz wysunięte pozycje wojsk ukraińskich we wsi Bezimienne.

Rosyjskie ministerstwo obrony cały czas opowiada o ukraińskiej kontrofensywie jako o klęsce, co – jak widać – nie ma odbicia w faktach, o których wiemy. Bawi natomiast wyjaśnienie, jakie padło ze strony rosyjskiego eksperta wojskowego w państwowej telewizji, że jest to rozpaczliwa reakcja na wprowadzenie do walki nowego rosyjskiego 3. Korpusu Armijnego.

W Donbasie

Tutaj Rosjanie kontynuują ataki w kierunku Bachmutu, spod Gorłówki i pod Donieckiem. Grupa Wagnera atakowała pod wsią Wesela Dolina ok. 5 km od Bachmutu, zaś Czeczeńcy (nie wiadomo, czy kadyrowcy, czy też żołnierze z jednego z osławionych ochotniczych batalionów) atakowali spod Gorłówki, w kierunku na Zajcewe (to Zajcewe pod Gorłówką, bliżej Bachmutu, jest drugie) i stację kolejową Majorskie. Z kolei separatyści byli aktywni w Soledarze – usiłowali wejść do centralnej części miasta, oraz w rejonie Doniecka, gdzie kontynuowano nieudane ataki.

Co ciekawe, pod Iziumem, Charkowem i na Zaporożu panował względny spokój. Strony ograniczały się do wzajemnych nękających ostrzałów artyleryjskich, tradycyjnie już bardziej intensywnych ze strony rosyjskiej, ale na lądzie nie atakował nikt.

Okazało się, że po raz pierwszy użyto pocisków HIMARS w obwodzie charkowskim. Zaatakowano nimi rosyjską bazę remontową i skład uzbrojenia w Novoosynowem, kilkanaście kilometrów na południe od Kupiańska.

Tymczasem Rosjanie formują kolejne ochotnicze bataliony w poszczególnych regionach. W ciągu ostatnich dni do Ukrainy skierowano z Niżnego Nowogrodu ochotniczy batalion czołgów Kuźma Minin. Jest to jeden z nielicznych specjalistycznych batalionów, jaki wyjechał do walk w Ukrainie, bo najczęściej jest tu zwykła piechota, czyli klasyczne mięso armatnie bez większego przygotowania wojskowego.

Czy abramsy mogą coś zmienić?

Wracając do poruszonego wczoraj oświadczenia premiera Ukrainy, że wojska tego państwa oczekują dostawy nowoczesnych zachodnich czołgów typu M1 Abrams i Leopard 2, należy się zastanowić, czy to naprawdę oznaczałoby wielką zmianę dla powodzenia ukraińskiej kontrofensywy.

Zacznijmy od tego, że Ukraina otrzymała już kilkaset czołgów typu T-72M, a także kilkadziesiąt zmodernizowanych w Polsce wozów PT-91 Twardy, powstałych na bazie T-72. Jest to dla ukraińskich wojsk sprzęt w miarę znany, bo choć używały głównie produkowanych równolegle T-64, które różnią się przede wszystkim silnikiem, transmisją i układem jezdnym, to jednak sam system celowniczy i obsługa uzbrojenia są niemal identyczne. Co ciekawe, nie wygląda na to, by cała ta masa czołgów została wprowadzona do walki. Być może pojawią się niespodziewanie w ofensywie na innym kierunku.

Bo ta chersońska ofensywa wygląda na wielką demonstrację. Nie jest wykluczone, że jej zapowiedzi, a następnie ogłoszenie rozpoczęcia miały na celu podniesienie na duchu ukraińskich obywateli. Co jeszcze bardziej prawdopodobne, jest to demonstracja mająca odwrócić uwagę od przygotowanego ataku w całkiem innym miejscu. Nasza wiedza jest bardzo ograniczona, bazuje na skrawkach zbieranych informacji i składaniu ich jak puzzle, co wciąż przypomina oglądanie wielkiego pokoju przez dziurkę od klucza – w żadnym razie nie widać większości, nie mówiąc już o całości.

Czy Ukraina potrzebuje zachodnich czołgów do bieżących działań ofensywnych? Raczej nie, a to z prostej przyczyny – szkolenie obsługi całkowicie nieznanego sprzętu musi potrwać. Nie chodzi tu tylko o same załogi, ale o cały serwis techniczny, którego przygotowanie może zająć nawet pół roku. Jeśli zatem nie jest tak, że ukraińscy czołgiści już się na nich szkolą, to te czołgi będą Ukrainie potrzebne na wiosnę. Bo dopiero wtedy gotowe będą załogi oraz zabezpieczający je personel techniczny z jednostek remontowych i liniowych.

W czasie działań ofensywnych pod Chersoniem Ukraińcy przekonali się, że dla powodzenia takiej ofensywy potrzebują jeszcze dwóch rzeczy, których nie mają. Pierwsza i chyba najważniejsza to efektywne wsparcie lotnicze. To nie może być tak, że lotnictwo w czasie wielkiej kontrofensywy wykonuje kilkanaście wylotów, to musi być kilkaset albo chociaż setka. Gdyby Ukraina miała na tym kierunku 24 czy 36 F-16, a spośród nich sprawne w danym momencie maszyny (20–30) mogłyby wykonać choć po 3–4 wyloty dziennie, aktywność lotnictwa wzrosłaby z kilkunastu do blisko setki, a to w przypadku precyzyjnego uzbrojenia używanego na F-16 zrobiłoby wielką różnicę.

Czołgi na wagę złota

Druga rzecz, którą unaoczniła obecna ofensywa, to potrzeba czołgów. W użyciu musi być ich więcej, a z jednostek zgromadzonych do ataków należy sformować dwa rzuty oraz odwód. Czołgi mogą skutecznie wspierać działania pierwszego rzutu w przełamaniu pierwszej linii obrony, ale muszą też obficie zasilić drugi rzut, który przejmuje pałeczkę od pierwszego w przełamywaniu kolejnych linii obrony.

Posiadane T-72 i własne T-64 do wiosny całkowicie się wykruszą. Ulegną zużyciu lub zniszczeniu i będą wymagały długotrwałych remontów. Dlatego Ukraina musi dostać drugi rzut sprzętu pancernego.

Dlaczego akurat chce wozów zachodnich? Przyczyny są dwie: jakość (możliwości bojowe) oraz dostępność amunicji i części zamiennych. O te ostatnie jest coraz trudniej. Polska, Słowacja, Czechy czy inne państwa, które przekazały Ukrainie T-72, kończą produkcję amunicji czołgowej kalibru 125 mm. Po co mają ją produkować, skoro same tych czołgów niemal się pozbyły? Produkuje się jeszcze zapewne na ukraińskie potrzeby, ale trzeba się liczyć z tym, że za kilka miesięcy źródełko z częściami i amunicją wyschnie.

Abramsy i leopardy lepsze?

Z tego wynika, że wiosną, o ile nic się oczywiście nie zmieni, możemy się spodziewać wymiany parku pancernego Ukrainy na czołgi produkcji zachodniej dwóch wymienionych typów. Mogą one okazać się skuteczniejsze na polu walki.

Główne przewagi czołgów Abrams i Leopard 2 są dwie. Oba te wozy mają znacznie większą przeżywalność na polu walki. Jest kilka cech konstrukcyjnych, które czynią je odporniejszymi. Po pierwsze, czołgi te mają rewelacyjny pancerz typu Chobham. Jest to opracowany w Wielkiej Brytanii pancerz złożony z kompozytu w postaci płyty pancernej i metalowej ramy z wciśniętymi do niej spiekami ceramicznymi, które są osłonięte kolejną warstwą osłonową. Owe spieki ceramiczne przy trafieniu pociskiem podkalibrowym powodują jego skruszenie, a przy trafieniu pociskiem kumulacyjnym – rozproszenie strumienia kumulacyjnego. Podsumowując, jest to odporniejszy pancerz od typowego rosyjskiego. Rosjanie poszli bowiem w kierunku rozwoju pancerzy reaktywnych, obkładając swoje czołgi metalowymi pudełkami zawierającymi materiał wybuchowy. Trafienie w takie pudełko pocisku przeciwpancernego powoduje jego wybuch i rozproszenie strumienia kumulacyjnego. O wiele gorzej taki pancerz spisuje się przy trafieniu pociskiem podkalibrowym, który jest metalową strzałką rozpędzoną do wielkiej prędkości. Taka strzałka wykonana ze stopów wolframu lub zubożonego uranu (czyli z ciężkich, twardych metali) potrafi wbić się w grubą jak ściana płytę pancerną i wlać się do środka w postaci strumienia płynnego metalu, niszcząc w środku wszystko, co tam jest.

Druga ważna przewaga czołgów zachodnich nad rosyjskimi to system celowniczy z pasywnymi kamerami termowizyjnymi, dalmierzami laserowymi i komputerami odbierającymi dane z różnych czujników, w tym np. z wiatromierza. Oczywiście rosyjskie czołgi też mają dalmierze laserowe i pokładowe komputery celownicze, ale jakoś jest tak, że te zachodnie działają pewniej, zapewniając celny strzał z dużej odległości w krótkim czasie i trafienie wroga pierwszym pociskiem. Zdecydowanie lepsze są też nocne przyrządy obserwacyjne w postaci kamer termowizyjnych.

Na dawnych sowieckich czołgach możecie państwo zobaczyć wielki jak rondel reflektor z boku działa, na wieży. To nie jest reflektor świecący zwykłym świadkiem. To reflektor podczerwieni, który musi podświetlać pole walki niewidocznym dla oka światłem podczerwonym, by mogły działać noktowizyjne przyrządy celownicze i obserwacyjne. Noktowizor to wzmacniacz światła, a stosowane na zachodnich czołgach termowizory to cyfrowe kamery pracujące w podczerwieni z wieloelementową matrycą. Są pasywne, nie wymagają podświetlenia, a ponadto dają obraz znacznie wyraźniejszy od noktowizorów, z dużo większej odległości. Abrams może w nocy zdjąć czołg produkcji sowieckiej z takiej odległości, że sam pozostaje kompletnie niewidoczny – jak kot, który widzi w ciemności i może atakować swoją ofiarę z kompletnego zaskoczenia.

Jeśli Ukraina do wiosny przejdzie na zachodnie czołgi w wystarczającej liczbie, zabezpieczone przez dobrze wyszkoloną piechotę i precyzyjnie strzelającą artylerię, którą już ma, choć może wciąż niewystarczająco wiele, będzie miała solidną przewagę nad Rosjanami, którzy wysyłają wywleczone z magazynu T-72 czy T-80 starszych odmian (T-64, T-72 i T-80 były przez 11 lat produkowane jednocześnie, w tym czasie wdrożono na nich kolejne modyfikacje, przez co najnowsze T-64BW mogą być skuteczniejsze od najstarszych T-80A) obsadzone przez pospiesznie przeszkolonych ochotników. Nie pomogą szumne nazwy batalionów takie jak Kuźma Minin, który notabene wraz z Kniaziem Pożarskim był rosyjskim bohaterem walk z Polakami w latach 1609–18.