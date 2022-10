222. dzień wojny. Rosyjska armia bez głowy vs. ostrze ukraińskiego natarcia

Wygląda na to, że nie tylko w Łymanie ukraińskie wojska odniosły poważny sukces. Na południowym odcinku frontu Rosjanie też ponoszą porażkę. Najwyraźniej zaczyna im brakować amunicji i wsparcia.

Trzeba przyznać, że zwycięstwo pod Łymaniem wywołało spore poruszenie u obserwatorów. Nic dziwnego, wszak zmieniło sytuację w Donbasie: natarcie Rosjan od Bachmutu po Donieck właśnie straciło sens. Zamiast zamknąć kleszcze i okrążyć ukraińskie siły na południowym brzegu Dońca, idą czołowo, by zepchnąć przeciwnika na północ. Ale nie ma go już do czego docisnąć.