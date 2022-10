232. dzień wojny. Zmasowany atak? Rosjanie tego nie umieją. Z prostej przyczyny

Powstała dość groźna sytuacja: Rosjanie atakują krytyczną dla funkcjonowania państwa infrastrukturę elektroenergetyczną Ukrainy. I choć mamy nadzieję, że jak zwykle to spartolą, a dzielny naród ukraiński wytrwa, to jednak nie wolno tego lekceważyć.

Sytuacja nie jest łatwa. Wyobraźcie sobie, jak byście funkcjonowali bez prądu. W sklepach nie działają kasy fiskalne, więc nic nie kupicie, nie działają dystrybutory na stacjach benzynowych, więc nigdzie nie dojedziecie, nie działają telefony... Nie ma światła, wody, windy wyłączone. Brak ogrzewania. W kilkanaście dni można doprowadzić do masowych śmierci, zwłaszcza zimą. To nie jest tak, że nie będzie fejsbuka. Będzie zimno, nie będzie co pić, jeść, w czym się umyć ani jak wyjechać, bo pociągi też staną.