237. dzień wojny. Rosyjski popis desperacji: muzeum jedzie na front

Na frontach chwilowy impas, strony usiłują się nawzajem osłabić przed dalszymi działaniami ofensywnymi, na które i Rosjanie mają nadzieję. W międzyczasie ściągają do Ukrainy coraz większe muzeum. Jakby brakowało im nowszego sprzętu.

I znów Rosjanie zaatakowali Kijów, Żytomierz, Dniepr i Mikołajów, używając „dronów kamikadze” irańskiego pochodzenia. Nie było to szczególnie zmasowane działanie. Mimo to trzy aparaty trafiły we wschodnią, lewobrzeżną część Kijowa, gdzie porażono obiekty związane z systemem energetycznym. Szkody musiały być niewielkie, bo przerwa w dostawie prądu była dość krótka. Większość z wysłanych shahedów-136 zestrzeliła ukraińska obrona przeciwlotnicza.